Маркетплейсы начали рассылать продавцам письма о наличии у них признаков дробления бизнеса, которое позволяет платить меньше налогов

Уведомления направляют в рамках эксперимента по обмену данными с Федеральной налоговой службой (ФНС).В одном из таких писем маркетплейс просит продавца в течение десяти рабочих дней предоставить ему пояснения, содержащие «аргументированную и документально подтвержденную позицию об отсутствии риска дробления», а также прислать уточнённые налоговые декларации с выручкой по всей группе юрлиц, пишут «Ведомости».На дробление могут указывать схожий ассортимент товаров и дизайн карточек у разных на вид продавцов, доступ к нескольким личным кабинетам, общее место сдачи товаров на склад, одинаковые фамилии и места регистрации, общий IP-адрес для сдачи отчётности. Но признаков должно быть сразу несколько.Список продавцов, с которыми нужно связаться, выдаёт сама ФНС, объяснил представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Она же будет решать, дробление это или нет. Торговые платформы — лишь посредники, ускоряющие коммуникацию.Если налогоплательщик действительно раздробил бизнес, он сможет воспользоваться правом на амнистию — предоставив скорректированные декларации консолидировав бизнес и перейдя на общую систему налогообложения.#новости