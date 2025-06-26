«Яндекс Доставка» договорилась с 5Post о доставке товаров в её пункты выдачи

Это позволит расширить географию сервиса. «Яндекс Доставка» и 5Post заключили партнёрство, говорят в компании. Это поможет отправлять товары в регионы с низкой плотностью ПВЗ «Яндекс Маркета» — например, в Северную Осетию, Карелию, на Алтай и другие.В рамках пилота посылки можно только получить, отправить их можно через пункты выдачи «Маркета». «Доставка» забирает посылки из сортировочных центров «Яндекса», привозит в ПВЗ 5Post. После этого забрать их можно на кассе в любой «Пятёрочке» или Перекрёстке». Получить посылки можно в примерно 22,8 тысячи точек в 63 регионах России.Оформить доставку, отследить посылку и получить её трек-код можно в приложении «Яндекс Go». Стоимость отправки рассчитывается индивидуально в зависимости от габаритов. Отправить можно посылки пяти размеров — от маленькой, например, конверт А4, до большой коробки 45 х 20 х 30 см — максимальный вес не должен превышать 12 кг.После окончания тестов пользователи смогут не только получать, но и отправлять посылки через ПВЗ 5Post.#новости #яндексдоставка #5post