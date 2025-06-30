Ozon запустил «Ozon Напрокат» — сервис аренды машин для бизнеса

Арендовать машину можно на срок от одного дня до месяца.Сделать это смогут ИП и юрлица, зарегистрированные в России, пишет Forbes. Стоимость — от 4900 рублей в сутки, в неё входят каско и ОСАГО.Сервис пригодится в ситуациях, когда, например, нужно заменить машину или доставить дополнительную партию товаров, отмечают в компании. При этом не нужно выкупать автомобиль или брать его в долгую аренду.Для получения машины нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Ozon Напрокат», оставить заявку на автомобиль, указать срок аренды и ИНН компании. Запрос рассмотрят за несколько часов, а после одобрения и внесения предоплаты машину можно забрать в сортировочном центре маркетплейса.Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В будущем список городов расширят.В автопарке «Ozon Напрокат» представлены автомобили не старше 2021 года выпуска — две модели Gazel Next (фургон и с закрытым кузовом) и Ford Transit. Водителям потребуются права категории B. #новости #ozon