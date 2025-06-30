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Евгения Евсеева
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Wildberries запретил ругаться в ПВЗ и снимать сотрудников и посетителей

Какие за это грозят штрафы — неизвестно.

Wildberries запретил ругаться в ПВЗ и снимать сотрудников и посетителей
  • Внимание на правила обратил Telegram-канал «Е-коммерс». В них появились требования к получению заказа в пунктах выдачи.
  • Клиентам, в частности, запрещено мешать работе ПВЗ и получению заказов другими посетителями.
  • Посетитель обязан «не допускать агрессии, оскорблений, угроз и иных действий, высказываний или распространения сведений, в том числе клеветнических, недостоверных и оскорбительных, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации» других клиентов и сотрудников ПВЗ.
  • Кроме того, запрещено фотографировать и снимать посетителей, сотрудников ПВЗ, службы доставки и «других лиц, участвующих в доставке».
  • В Wildberries объяснили vc.ru, что новые правила начали действовать «совсем недавно». Они направлены на «повышение уровня безопасности и комфорта как для покупателей, так и для менеджеров ПВЗ», а также должны помочь «создать уважительную атмосферу» в ПВЗ и «минимизировать конфликтные ситуации».

#новости #wildberries

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