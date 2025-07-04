Ритейлеры и онлайн-магазины попросили ограничить скидки на маркетплейсах

Чтобы компании могли вкладывать в распродажи ежегодно не больше 10% от оборота. Розничные сети и онлайн-магазины направили письма замглавы администрации президента Максиму Орешкину, премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко. Они просят внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике, пишет РБК.По данным издания, документ подписали в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента», Mercury Retail Holding («Бристоль» и «Красное & белое»), «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Детский мир», а также «Яндекс Маркет», Lamoda, «Всеинструменты.ру» и «Купер».Они попросили ограничить общий объём денег, который площадка может вложить в скидки за год, — до 10% от общего оборота товаров за предыдущий год. В мае 2025 года с подобным предложением выступала Ассоциация компаний розничной торговли.Один из собеседников РБК пояснил, что участники рынка интернет-торговли решили присоединиться к ритейлерам, потому что им тоже «тяжело» конкурировать с Wildberries и Ozon. Другой добавил, что маркетплейсы получают деньги на скидки за счёт повышения комиссий для продавцов, которые из-за этого теряют выгоду от работы на других площадках или через собственные сайты.По оценке партнёра адвокатского бюро ЕПАМ Евгения Большакова, сейчас крупнейшие маркетплейсы вкладывают в скидки около 16-22% оборота.Фото «Ъ» Авторы обращения также указали, что в текущей редакции законопроекта нет прямой обязанности площадок по проверке маркировки товаров. Они предлагают ужесточить требования к маркировке и проверять её во всех системах доставки.Кроме того, ритейлеры попросили определить ответственность цифровых платформ при торговле продовольственными товарами. По их словам, маркетплейсы могут действовать на том же рынке, что и торговые сети, но не соблюдать те же ограничения.В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что законопроект о платформенной экономике доработан с учётом предложений традиционного ритейла, и «часть из них была учтена». Итоговая редакция поддержана правительством и будет рассматриваться в Госдуме.Представители Wildberries и Ozon назвали документ «доработанным». Идею ограничить скидки компании считают «вредной», а её целью — «искусственно ограничить развитие передовых маркетплейсов в угоду устаревающим или неэффективным бизнес-моделям».Полина ЛааксоМаркетплейсы27 июняВласти завершили разработку законопроекта о цифровых платформах — изменили положения о скидках и дали правительству право вводить требования к отображению цен Вступление закона в силу перенесли с 1 марта 2026 года на март 2027 года.#новости