Госдума приняла законопроект о платформенной экономике — он будет регулировать работу маркетплейсов

Законопроект должен вступить в силу с 1 октября 2026 года. В первом чтении значился другой срок — 1 марта 2027 года. Новые сроки согласовали с «крупнейшими игроками», чтобы нормы «как можно скорее стали работать», уточнили в Минэкономразвития.