Госдума приняла законопроект о платформенной экономике — он будет регулировать работу маркетплейсов

После одобрения Совфеда и подписи президента закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.Депутаты приняли документ во втором и тертьем, окончательном чтении. Он определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа» и устанавливает, что предоставление доступа к ним должно быть основано на принципах «равенства и запрета дискриминации».Реестр «посреднических цифровых платформ» будет вести уполномоченный правительством орган. К ним относятся маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг, писал Forbes.Оператор и партнёр должны будут заключить договор — это можно будет сделать в том числе в электронной форме, пишет ТАСС. При этом оператор должен проверить сведения о партнёре.К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещённые товары — например, несертифицированные БАДы или агрохимикаты. Продавать товары, свободная реализация которых ограничена, можно — если покупатель прошёл идентификацию с помощию биометрии.Манипулировать поисковой выдачей будет нельзя: если покупатель выбрал сортировку по определённому критерию, платформа не сможет искусственно изменять порядок товаров.Предоставление скидок регламентируют: срок на уведомление партнёров о применении скидки за их счёт — не менее чем за пять рабочих дней. Продавцы смогут установить запрет на участие в таких акциях, в том числе в личном кабинете. Появится система досудебного урегулирования споров с платформой.Законопроект должен вступить в силу с 1 октября 2026 года. В первом чтении значился другой срок — 1 марта 2027 года. Новые сроки согласовали с «крупнейшими игроками», чтобы нормы «как можно скорее стали работать», уточнили в Минэкономразвития.Кроме того, операторам платформ запретят публиковать карточки товаров, подлежащих госрегистрации, если продавец не разместил ссылку на свидетельство об этом. Эта норма дополнила требования первого чтения о товарах, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия.#новости #маркетплейсы