Ozon запустил сервис для продажи карточек товаров — с уже собранными отзывами и оценками

О цене договариваются продавец и покупатель.Источник: OzonВ «Магазине карточек» можно искать карточки, выставлять их на продажу или покупать, сообщили в компании. В Ozon считают, что это будет «удобная для продавцов платформа» — раньше им приходилось искать друг друга и договариваться за пределами маркетплейса.Инструмент актуален тем, кто передаёт бизнес партнёру или хочет запустить новый ассортимент без необходимости заводить новую карточку.В ней будут собранные отзывы, рейтинги, оформленный контент и характеристики товара, а также показатели для расчёта позиции в поисковой выдаче.Для покупки нужно выбрать карточку, оформить заявку и зарезервировать её. После этого стороны переходят в чат Ozon, обсуждают детали, заключают договор и обмениваются документами. Когда продавец и покупатель подтверждают сделку, маркетплейс переносит карточку — это занимает не больше пяти дней.Сумму согласовывают стороны, она спишется с баланса покупателя в личном кабинете. Магазин доступен продавцам со статусом ИП или юрлица.#новости #ozon