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Таня Боброва
Маркетплейсы

Путин подписал закон о регулировании работы маркетплейсов

Он вступит в силу с 1 октября 2026 года.

  • Госдума приняла его в июле 2025 года. Теперь закон подписал президент России Владимир Путин.
  • Документ определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа», вводит реестр последних и правила их работы.
  • Например, власти регламентируют предоставление скидок и участие в акциях продавцов, введут запрет на манипулирование поисковой выдачей, продажу запрещённых товаров (в частности, несертифицированных БАДов) и прочие правила.
Таня Боброва
Маркетплейсы
Госдума приняла законопроект о платформенной экономике — он будет регулировать работу маркетплейсов

После одобрения Совфеда и подписи президента закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

#новости

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