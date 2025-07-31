Путин подписал закон о регулировании работы маркетплейсов

Он вступит в силу с 1 октября 2026 года.Госдума приняла его в июле 2025 года. Теперь закон подписал президент России Владимир Путин.Документ определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа», вводит реестр последних и правила их работы.Например, власти регламентируют предоставление скидок и участие в акциях продавцов, введут запрет на манипулирование поисковой выдачей, продажу запрещённых товаров (в частности, несертифицированных БАДов) и прочие правила.Таня БоброваМаркетплейсы22 июляГосдума приняла законопроект о платформенной экономике — он будет регулировать работу маркетплейсов После одобрения Совфеда и подписи президента закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.#новости