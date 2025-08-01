«Авито» начал тестировать опцию примерки одежды в пунктах выдачи

При получении товара у покупателя будет 15 минут на примерку.В течение августа 2025 года функция в тестовом режиме станет доступна для части продавцов и покупателей «Авито», рассказала компания.На старте примерка будет доступна в пунктах Avito Branded Delivery с примерочной. Если пилот окажется успешным, функцию масштабируют на всех пользователей и другие партнёрские ПВЗ.Продавец сможет включить опцию примерки при создании объявления — у него появится бейдж «Можно примерить».В этом случае при получении у покупателя будет 15 минут на примерку. Если после этого он подтвердит сделку, назвав код из приложения, сервис сразу перечислит оплату. Если откажется — вещь вернут в пункт выдачи отправителя, а деньги — покупателю.Если во время примерки товар повредили, «Авито» компенсирует его стоимость продавцу.Покупатели смогут примерить одежду (кроме нижнего белья, купальников и домашней одежды), обувь и аксессуары (за исключением аксессуаров для волос, носков, чулков и колготок).Источник: «Авито»#новости