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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Авито» начал тестировать опцию примерки одежды в пунктах выдачи

При получении товара у покупателя будет 15 минут на примерку.

  • В течение августа 2025 года функция в тестовом режиме станет доступна для части продавцов и покупателей «Авито», рассказала компания.
  • На старте примерка будет доступна в пунктах Avito Branded Delivery с примерочной. Если пилот окажется успешным, функцию масштабируют на всех пользователей и другие партнёрские ПВЗ.
  • Продавец сможет включить опцию примерки при создании объявления — у него появится бейдж «Можно примерить».
  • В этом случае при получении у покупателя будет 15 минут на примерку. Если после этого он подтвердит сделку, назвав код из приложения, сервис сразу перечислит оплату. Если откажется — вещь вернут в пункт выдачи отправителя, а деньги — покупателю.
  • Если во время примерки товар повредили, «Авито» компенсирует его стоимость продавцу.
  • Покупатели смогут примерить одежду (кроме нижнего белья, купальников и домашней одежды), обувь и аксессуары (за исключением аксессуаров для волос, носков, чулков и колготок).
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»

#новости

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