Ozon по итогам второго квартала 2025 года впервые получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами, — 359 млн рублей

Против убытка в 28 млрд рублей во втором квартале 2024 года.Ozon опубликовал неаудированные результаты. Общая выручка составила 227,6 млрд рублей — на 87% больше год к году. Из них 189,4 млрд рублей принёс сегмент электронной коммерции, а 46,2 млрд рублей — финтех.Скорректированная EBITDA по всей группе — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — достигла 39,2 млрд рублей. Из них 24,5 млрд — электронная коммерция. 14,7 млрд — финтех.Общий объём оборота товаров и услуг увеличился на 51% год к году, до 958,4 млрд рублей. Количество доставленных заказов — 539,4 млн, что примерно на 60% больше год к году. Складские площади теперь составляют 3,7 млн м², а число пунктов выдачи превышает 75 тысяч.Количество активных продавцов превысило 600 тысяч. Активных покупателей — 60,5 млн человек. Кого считают «активными» — в отчёте не уточняется. У «Яндекс Маркета», например, это те, кто совершил не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты или не менее одной покупки в течение года до отчётной даты.Число «активных» клиентов финтех-сервисов достигло 34,4 млн человек (+43%). 55% операций по карте «Ozon Банка» прошло за пределами маркетплейса. На 30 июня 2025 года объём средств клиентов на текущих счетах, вкладах и депозитах равнялся 348,6 млрд рублей.Источник: Ozon