Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать продажи квартир

Пока — в новостройках.

  • Первый партнёр — группа «Самолёт», сообщила компания. Доступны все предложения застройщика — это примерно 14 тысяч карточек с квартирами в 14 регионах России.

  • В карточках отражены основные данные: расположение, срок сдачи объекта в эксплуатацию, площадь, количество комнат, цена и другие параметры.

  • Также указан номер телефона — по нему можно связаться с застройщиком, узнать детали и записаться на просмотр.

  • В «ближайшее время» маркетплейс добавит и других партнёров.

Wildberries начал тестировать продажи квартир

#новости #wildberries

58 комментариев