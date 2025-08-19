Wildberries начал тестировать продажи квартир

Первый партнёр — группа «Самолёт», сообщила компания. Доступны все предложения застройщика — это примерно 14 тысяч карточек с квартирами в 14 регионах России.

В карточках отражены основные данные: расположение, срок сдачи объекта в эксплуатацию, площадь, количество комнат, цена и другие параметры.

Также указан номер телефона — по нему можно связаться с застройщиком, узнать детали и записаться на просмотр.