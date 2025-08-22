Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Техника
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon о ситуации на складах: поставки задерживаются в пяти центрах, к «привычным» срокам доставки вернутся в течение шести-семи дней

Клиентам с отменёнными заказами пообещали начислить бонусы.

  • У маркетплейса 38 складов в Москве и Санкт-Петербурге, а задержки с поставками сохраняются на пяти, сообщила компания. Она рассчитывает вернуться к «привычным» срокам отправки и доставки товаров в ближайшие шесть-семь дней.
  • Для разгрузки складов Ozon привлёк дополнительных сотрудников, а часть заказов перераспределил на другие объекты.
  • Также маркетплейс открыл для продавцов дополнительные точки поставок в Москве, чтобы сократить время на отгрузку.
  • В компании подчеркнули, что большинство заказов в Москве и Санкт-Петербурге покупатели по-прежнему получают вовремя. Но при этом пообещали начислить бонусные баллы клиентам, чьи заказы опоздали и их пришлось отменить.
  • О логистическом коллапсе на нескольких складах Ozon в Санкт-Петербурге и Москве 20 августа 2025 года рассказало Shopper's. Маркетплейс признавал, что задержки есть, но говорил, что доля отменённых заказов не превышает 2%.
Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»

#новости #ozon

1 комментарий