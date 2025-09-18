Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries снизил плату за регистрацию для новых продавцов с 30 тысяч рублей до 5000 рублей

Платёж помогает компании убедиться, что продавец регистрируется с «реальным» намерением вести бизнес.

Источник: «Яндекс Маркет»
Источник: «Яндекс Маркет»
  • Маркетплейс решил таким образом поддержать «быстрый старт и развитие молодого бизнеса» в преддверии «высокого сезона».
  • Wildberries установил «гарантийный платёж» в 10 тысяч рублей для новых продавцов ещё в сентябре 2022 года — чтобы бороться с теми, кто создаёт подставные личные кабинеты и ложные карточки товаров.
  • В октябре 2022 года сумму платежа повысили до 30 тысяч рублей, затем в 2023-м снизили до 10 тысяч рублей, но в итоге вернули сумму в 30 тысяч.
  • Сумму платежа маркетплейс начисляет бонусами в рекламном кабинете — их можно потратить на продвижение товаров.

#новости #wildberries

