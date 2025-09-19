Wildberries добавил поиск товаров по рисункам

И распознавание артикулов. Источник: WildberriesWildberries обновил поиск по изображениям: теперь пользователь может загрузить картинку, дорисовать недостающий элемент или поменять цвет — система найдёт аналогичные товары.Технология строится на комбинации обученных разработчиками Wildberries нейросетей: она позволяет интерпретировать фотографии, скриншоты и рисунки.Также в приложении появилась возможность дорабатывать изображения: дорисовать деталь, перекрасить или нарисовать новый предмет.Артикулы теперь не нужно вводить вручную — поиск по фото распознает его на скриншоте и покажет нужный товар.#новости #wildberries