Ozon разрешил всем продавцам делать рассылки push-уведомлений потенциальным покупателям

Базовый тариф на отправку одного уведомления — 2 рубля.Источник: OzonМаркетплейс добавил возможность делать такие рассылки с 22 сентября 2025 года. Отправлять потенциально заинтересованной аудитории уведомления о товарах и скидках можно в личном кабинете в разделе CRM.Продавцы могут выбрать постоянных покупателей или группы потенциальных клиентов, которые подберут ML-алгоритмы. По словам компании, «нагрузка на покупателей» в таких сегментах будет регулироваться автоматически, а рассылки будут проходить модерацию.В систему аналитики компания добавила четыре показателя, которые будут доступны после рассылки, в том числе сколько клиентов купили товар и количество купленных товаров.Примерную стоимость услуги Ozon покажет при настройке рассылки. Базовый тариф — 2 рубля за отправку одного push-уведомления. Могут применяться сезонные коэффициенты. Деньги спишут на следующий день после доставки уведомлений — только за успешно доставленные. Продавцы с подпиской Premium Plus могут бесплатно отправлять 50 тысяч уведомлений в месяц своим покупателям.#новости #ozon