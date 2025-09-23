Популярное
Таня Боброва
Маркетплейсы

Ozon разрешил всем продавцам делать рассылки push-уведомлений потенциальным покупателям

Базовый тариф на отправку одного уведомления — 2 рубля.

Источник: Ozon
  • Маркетплейс добавил возможность делать такие рассылки с 22 сентября 2025 года. Отправлять потенциально заинтересованной аудитории уведомления о товарах и скидках можно в личном кабинете в разделе CRM.
  • Продавцы могут выбрать постоянных покупателей или группы потенциальных клиентов, которые подберут ML-алгоритмы. По словам компании, «нагрузка на покупателей» в таких сегментах будет регулироваться автоматически, а рассылки будут проходить модерацию.
  • В систему аналитики компания добавила четыре показателя, которые будут доступны после рассылки, в том числе сколько клиентов купили товар и количество купленных товаров.
  • Примерную стоимость услуги Ozon покажет при настройке рассылки. Базовый тариф — 2 рубля за отправку одного push-уведомления. Могут применяться сезонные коэффициенты. Деньги спишут на следующий день после доставки уведомлений — только за успешно доставленные. Продавцы с подпиской Premium Plus могут бесплатно отправлять 50 тысяч уведомлений в месяц своим покупателям.

