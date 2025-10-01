Wildberries ограничил доступ к данным об остатках товаров на своих складах

Маркетплейс объяснил изменения жалобами продавцов на недобросовестную конкуренцию.Источник: «Яндекс Карты» В середине сентября 2025 года Wildberries закрыл доступ к данным об остатках товаров и рекламных ставках, заметил «Ъ». Аналитические сервисы больше не видят актуальные продажи, заказы и остатки: везде отображается не более 100 единиц.В Wildberries пояснили, что изменения связаны с «многочисленными обращениями продавцов о фактах недобросовестной конкуренции». Продавцы могут в «штатном порядке» получать аналитику своих продаж в личном кабинете или через персональный токен для подключения к официальному WB API.До этого данные об остатках на складах собирали сервисы аналитики, пишет газета. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, их услугами пользуются более 70 тысяч продавцов.Глава сегмента продавцов в банке «Точка» Константин Канивец пояснил, что информация о ставках и остатках изначально не была публичной — она содержалась в коде страниц и запросах, доступных только при наличии технических знаний. Решение о закрытии этих данных можно рассматривать как шаг к упорядочиванию доступа.Бурмистров отметил, что многие партнёры использовали данные по конкурентам для оптимизации ценообразования. Но этот способ сбора сведений «всегда давал цифры со значительной погрешностью». Поэтому закрытие данных об остатках «выглядит логичным для Wildberries» и с точки зрения защиты интересов продавцов, которые не заинтересованы в передаче данных о продажах конкурентам.#новости #wildberries