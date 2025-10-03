Минфин предложил ввести налог на заказы зарубежных товаров через маркетплейсы

С 2027 года его ставка может составить 5%, а к 2030-му увеличиться до 20%.Источник: «Ведомости» Министерство опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект поправок к Налоговому кодексу. Внимание на документ обратило издание «Право.ru».Сейчас при оформлении заказов дешевле €200 из-за рубежа российские пользователи маркетплейсов не платят дополнительных взносов. Если заказ дороже €200 — платят пошлину в размере 15% от превышающей порог суммы.Минфин предлагает с 2027 года ввести дополнительный налог на трансграничные покупки через российские или иностранные маркетплейсы. До этого предполагалось, что он затронет только заказы дешевле €200, но в текущей версии законопроекта его распространили на все покупки, указывает «Право.ru».С 2027 года налог планируют взимать по ставке 5%, в 2028-м её поднимут до 10%, в 2029-м — до 15%, а в 2030-м — до 20%. Налоговыми агентами выступят маркетплейсы и продавцы, декларации можно будет подавать в электронном виде, а ФНС получит доступ к данным таможни о заказах.Пояснительной записки среди документов к законопроекту нет. В Минфине инициативу пока не комментировали.#новости #налоги #маркетплейсы