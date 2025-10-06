«Сбалансированное решение»: маркетплейсы поддержали введение налога на заказы из-за рубежа

Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов также считает, что поэтапное повышение ставки с 2027 года позволит избежать резкого роста цен.Фото «РИА Новости» В начале сентября 2025 года Минфин опубликовал на портале нормативно-правовых актов проект поправок к Налоговому кодексу, который предполагает введение налога на заказы зарубежных товаров через маркетплейсы.С 2027 года налог планируют взимать по ставке 5%, в 2028-м её поднимут до 10%, в 2029-м — до 15%, а в 2030-м — до 20%. Налоговыми агентами выступят маркетплейсы и продавцы, декларации можно будет подавать в электронном виде, а ФНС получит доступ к данным таможни о заказах.Предложенные Минфином поправки «долгое время» обсуждались с участниками рынка, в результате удалось прийти к «сбалансированному решению», сообщил «Ведомостям» представитель Wildberries. Особенно это касается поэтапного повышения ставки, которое поможет смягчить адаптацию рынка, пояснил он.В Ozon введение налога на трансграничные заказы назвали «разумным намерением государства» и добавили, что поддерживают создание единых правил для рынка.Поправки не приведут к существенному росту цен на зарубежные товары, считает член генерального совета «Деловой России», вице-президент «М.видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин. По его словам, большая часть поставок идёт из КНР, а китайские производители «имеют достаточные производственные и финансовые преференции, позволяющие им управлять ценообразованием, чтобы не перекладывать на покупателя незначительные издержки».Другие опрошенные газетой эксперты полагают, что налоговые изменения в любом случае приведут к увеличению финансовой нагрузки на покупателей, но постепенное повышение ставки позволит избежать резкого роста цен. Однако, помимо самого налога, продавцам придётся платить сбор за таможенные операции.Потенциально у властей могут возникнуть сложности с постановкой на налоговый учёт иностранных продавцов и контролем за уплатой ими налога, отмечают в Kept. Но исполнение требований, вероятно, возьмут на себя российские маркетплейсы, чтобы избежать репутационных и других рисков.#новости #налоги