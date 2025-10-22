Wildberries начал тестировать инструмент для генерации видеообложек для карточек товаров

И обновил фоторедактор.Источник: «WB Партнёры»Бесплатный ИИ-сервис по созданию видеоконтента для товаров называется «Видеообложки», рассказала компания. На старте его могут подключить продавцы из Беларуси и часть продавцов из России, в будущем доступ откроют для всех партнёров.Для начала работы продавцам нужно добавить несколько изображений продукции. Затем нейросети создадут ролик, который можно добавить в карточку. Генерация видеообложки занимает до минуты.Есть два типа генерации: слайд-шоу и «оживление» картинок (работает для инфографики). Для каждого можно выбрать эффекты: увеличение изображения, приближение, плавный переход, нарезка, движение и пульсация и другие. Функция доступна в режиме редактирования карточек на сайте продавцов.Wildberries также представил «Фоторедактор 3.0», в который добавил инструмент «Сгенерировать композицию». Пока он доступен для тестирования продавцам из Беларуси с подпиской «Джем».#новости #wildberries