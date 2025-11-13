Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Маркетплейсы

В ЕС предложили к 2026 году ввести сбор в размере €2 за каждую посылку с китайских маркетплейсов для защиты местных ритейлеров от «недобросовестной конкуренции»

Сейчас заказы до €150 освобождены от таможенных пошлин.

  • В мае 2025-го власти Евросоюза обсуждали введение подобного сбора к 2028 году — теперь Европейская комиссия предложила ввести новые правила уже к началу 2026 года, пишет Financial Times. Они направлены против китайских маркетплейсов — Shein, Temu, Alibaba и других.
  • Европейская комиссия призвала согласовать ускоренное внедрение общеевропейского сбора за обработку посылок для защиты местных ритейлеров от «недобросовестной конкуренции», а также отменить порог в €150 для взимания таможенных пошлин.
  • Некоторые европейские страны уже используют подобный механизм на национальном уровне. Например, в Румынии сбор составляет до €5.
  • Более 80% из 4,6 млрд посылок, заказанных европейскими покупателями в 2024 году, пришлось на китайских продавцов, отмечает FT.
  • В мае 2025 года президент США Дональд Трамп отменил правило, освобождавшее от пошлин посылки стоимостью до $800 из Китая и Гонконга. Это привело к росту цен для потребителей и снижению количества ежемесячно активных пользователей китайских маркетплейсов в стране. С марта по июнь 2025-го количество пользователей Temu в США сократилось на 51%.

#новости #temu #shein

13
1
69 комментариев