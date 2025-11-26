Популярное
Артур Томилко
Маркетплейсы

В ФАС сравнили скидки на маркетплейсах с механизмом скрытого субсидирования продавцов

Размер скидки, которую маркетплейсы предоставляют якобы за свой счёт, зачастую сопоставим с размером комиссии для партнёров.

  • Об этом «Ъ» заявила замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Адиля Вяселева. Она также озвучила позицию регулятора: «Скидка должна быть сформирована за счёт эффективного управления деятельностью, а не за счёт продавца, комиссия для которого может достигать 60%».
  • Вяселева охарактеризовала спор о скидках между банками и маркетплейсами как «элемент здоровой конкурентной борьбы за потребителя». При этом ФАС следит за тем, чтобы программы лояльности не превращались «в инструменты дискриминации участников рынка и не создавали недобросовестных барьеров».
  • С учётом масштабов электронной торговли для любого банка, который захочет продвигать свои платёжные инструменты на маркетплейсах, «должен быть открыт равный доступ», пояснила она.
  • ФАС получила письмо ЦБ с предложением запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и проводит его «детальный анализ». Служба уже реагировала на продвижение маркетплейсами собственных финтех-сервисов: в июне 2025 года Wildberries выдали предостережение о недопустимости принуждения продавцов к открытию счетов в банке самого маркетплейса.
Артур Томилко
Маркетплейсы
«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы

Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.

#новости #фас

