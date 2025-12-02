«Яндекс Маркет» начал тестировать новую модель работы со сниженными тарифами для продавцов и ограничением собственных скидок

В случае «позитивных результатов» её расширят на все категории товаров в первой половине 2026 года.Эксперимент проведут в категории «Товары для красоты», рассказали в маркетплейсе. Для продавцов, которые хранят товары на складах «Маркета», а также работают по модели «Экспресс», комиссия составит 5%.Для тех, кто продаёт со своего склада (FBS, DBS), комиссия составит 12%. До этого её максимальный размер в категории был 48%. Продавцы на FBS также смогут воспользоваться дополнительной скидкой: при среднем времени отгрузки после заказа в 36 часов за неделю — минус 4 п.п., при 28 часах — минус 7 п.п.Кроме того, маркетплейс ограничит и собственные скидки на товары — стоимость на витрине определит продавец. Партнёры сами решат куда направлять деньги — в скидки или рекламу. При этом покупатели по-прежнему смогут использовать собственные предложения «Яндекса» и промокоды, например, на первый заказ.По итогам эксперимент компания проанализирует изменения, обратную связь от партнёров и в случае «позитивных результатов» масштабирует модель на все остальные категории в первой половине 2026 года. Какие результаты будут считаться позитивными, в «Маркете» не уточнили.Артур ТомилкоМаркетплейсы25 нояб«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.#новости #яндексмаркет