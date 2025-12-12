ЕС с июля 2026 года введёт «временный» сбор в размере €3 за посылки на сумму до €150 с иностранных маркетплейсов

Мера направлена в первую очередь на борьбу с «дешёвым» импортом из Китая.Сбор планируют взимать до тех пор, пока в ЕС не примут окончательное решение о пошлинах на заказы с иностранных площадок, пишет Reuters.Решение направлено в первую очередь против китайских маркетплейсов Shein, Temu и AliExpress, отмечает издание. Европейские чиновники считают, что ввоз дешёвых товаров из КНР приводит к «недобросовестной конкуренции» внутри ЕС.В мае 2025-го власти Евросоюза обсуждали введение сбора к 2028 году. В ноябре Еврокомиссия предложила применять новые правила с 2026-го.Кроме того, в ЕС рассматривают отдельный сбор за обработку посылок в размере €2, подчёркивает Reuters. Когда его могут ввести — неизвестно.По данным FT, более 80% из 4,6 млрд посылок, заказанных европейскими покупателями в 2024 году, пришлось на китайских продавцов.#новости #temu #shein