Крупные операторы доставки товаров из-за рубежа рассказали о задержках отправлений

Проблемы объясняют сезонностью и ужесточением таможенного контроля.Фото РБКО задержках РБК рассказали представители «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).Ситуацию объясняют кратным предновогодним увеличением числа отправлений, а также ужесточением пограничного и таможенного контроля и сложными погодными условиями в отдельных регионах.Часть игроков считают, что задержки «значительно» превышают масштаб прошлогодних, но другие называют их сопоставимыми. В Федеральной таможенной службе заявили, что со своей стороны не наблюдают задержек в оформлении товаров.Масштаб задержек увеличивается каждый год, поскольку доля онлайн-покупок через маркетплейсы в общем объёме розницы постоянно растёт, поясняют в АУРЭК. В такой ситуации преимущество получают отечественные продавцы за счёт быстрой доставки, пока зарубежные посылки «неделями стоят в очередях». В Ozon заявили, что фиксируют единичные случаи задержек — семь из десяти товаров доставляются вовремя. В Wildberries сообщили, что не наблюдают «заметного» увеличения сроков доставки из-за рубежа, но для товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, сроки могут превышать стандартные два-три дня и составлять более двух недель.#новости