«Точка Банк» купил сервис аналитики и автоматизации для продавцов на маркетплейсах Mpstats

Сумма сделки неизвестна. По данным «Ведомостей», она могла составить 2 млрд рублей. Финтех-сервис приобрёл 100% Mpstats, сообщила компания. После закрытия сделки сервис войдёт в периметр «Точка Банка», сохранив бренд, команду и основателя. Он также останется доступным для клиентов. Банк строит экосистему банковских и небанковских сервисов для селлеров, где «данные, деньги и управленческие решения объединены в одном контуре», прокомментировал «Ведомостям» сделку гендиректор «Точка Банка» Андрей Завадских.Как отмечает издание, сделка — третья для «Точка Банка» в сфере e-commerce. В 2023 году она купила сервис аналитики EcomCom, а в 2024-м — нейросеть для генерации изображений к карточкам товаров на маркетплейсах 24AI.Представитель Mpstats в разговоре с «Ведомостями» уточняет, что выручка сервиса в 2025 году превысила 1,8 млрд рублей. По данным «Контур.Фокуса», в 2024-м выручка ООО «МПСТАТС» составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 741 млн рублей. #новости #точкабанк