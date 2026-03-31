CDEK.Shopping по итогам 2025 года впервые получил чистую прибыль — 96,5 млн рублей

Количество заказов на платформе выросло на 33% год к году.Источник: РБКВыручка сервиса для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping в 2025 году выросла на 32,4%, сообщили в компании. Оборот сервиса составил 5,3 млрд рублей, также компания впервые зафиксировала чистую прибыль в размере 96,5 млн рублей.Число заказов в 2025-м выросло на 33% год к году — это произошло за счёт смещения фокуса с «низкомаржинальных» товаров на «высокомаржинальные», а также оптимизации логистических маршрутов, отметили в компании. Кроме того, витрина CDEK.Shopping выросла до 10 млн товаров, география охватывает 19 стран и более 450 зарубежных площадок. Компания называет это результатом развития собственной end-to-end платформы, объединяющей логистику, ИТ и коммерцию.В 2026 году CDEK.Shopping планирует продолжить масштабирование бизнес за счёт расширения ассортимента и «усиления логистической инфраструктуры», отметили в компании.#новости #cdek