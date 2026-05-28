Структуры «Сбера» ведут переговоры о получении доли в Ozon — «Ъ»

Речь идёт о пакете АФК «Система», говорит источник. В компании заявили, что не ведут переговоров.Источник: OzonО переговорах рассказали три источника «Ъ» на инвестиционном рынке. По словам одного из них, речь идёт о пакете АФК «Система», который может перейти банку в счёт долга. Доля АФК «Система» составляет 31,8%. Газета оценила её в 305-319 млрд рублей с учётом премии.В «Сбере» отказались от комментариев, в Ozon не ответили. В АФК «Система» заявили, что не ведут переговоров.По словам источника «Ъ», доля в Ozon откроет «Сберу» доступ к огромной базе клиентов: банк мог бы «сильнее развивать кредиты, рассрочки, рекламу и другие сервисы». Ozon же сделка позволила бы усилить позиции в конкуренции с Wildberries и «Яндекс Маркетом», добавляет собеседник.Среди потенциальных кандидатов на покупку доли в Ozon источник газеты также назвал «Совкомбанк» и «Альфа-банк». В первом отказались от комментариев, во втором возможное участие в сделке и связанных с ней переговорах опровергли.О том, что «Сбер» обсуждает покупку доли в Ozon, ещё в 2020 году говорили источники Reuters. Агентство утверждало, что банк может получить около 30% акций после допэмиссии. Но сделка не состоялась. По словам собеседников Forbes, одной из причин стала оценка маркетплейса для потенциальной сделки: «Сбер» якобы был готов на сделку при цене в $1,4 млрд за всю компанию, Ozon — при цене в $2,1 млрд. Кроме того, банк настаивал на ребрендинге площадки, говорил ещё один источник.Ozon — один из крупнейших маркетплейсов в России. По итогам первого квартала 2026 года он отчитался о 300,9 млрд рублей выручки и 4,5 млрд рублей чистой прибыли. Общий объём оборота товаров и услуг — 1,13 трлн рублей. В марте 2026-го количество ежемесячно активных пользователей (MAU) составило 84 млн.