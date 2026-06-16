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Артур Томилко
Маркетплейсы

Правительство одобрило поправки о штрафах до 500 тысяч рублей для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов и блокировки личных кабинетов — Forbes

В случае принятия Госдумой они начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • Поправки разработало Минэкономразвития ко второму чтению законопроекта об административной ответственности для маркетплейсов и продавцов, который Госдума приняла в первом чтении летом 2025 года. С документом ознакомилось Forbes.
  • Новая версия законопроекта предусматривает отдельные составы правонарушений, а также дифференцированные штрафы. Например, за нарушения «технического характера» они составят от 20-50 тысяч рублей, а за ограничение доступа к личному кабинету или систематическое нарушение сроков рассмотрения жалоб будут достигать 500 тысяч рублей — в зависимости от тяжести нарушения.
  • Отдельно в документе прописана ответственность платформ за ценовое давление на продавцов. Маркетплейсы будут обязаны предоставить партнёрам возможность запрещать снижение цены на их товары за их же счёт. За воздействие на продавцов из-за отказа от скидок (снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа, удаление карточек товаров) площадки будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей.
  • Документ также увеличивает срок давности для привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере платформенной экономики — с 60 до 90 дней.
  • В Ассоциации цифровых платформ и Ассоциации компаний интернет-торговли поправки поддерживают. При этом ключевое значение будет иметь правоприменительная практика, отмечают опрошенные Forbes эксперты: «Важно, чтобы новые нормы получили единообразное толкование как со стороны регулятора, так и со стороны участников рынка».
  • Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в июле 2025 года. Он определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа», вводит реестр последних и правила их работы. Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года.

#новости

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