Сервис приносит более 10% от всей выручки холдинга Alphabet, но его прибыль остаётся неизвестной.

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Google впервые раскрыла рекламную выручку YouTube в отчётности Alphabet за четвёртый квартал 2019 года. Сервис принёс $4,72 млрд за квартал и $15,15 млрд за год — на 36% больше, чем годом ранее.

Это первое раскрытие выручки YouTube за почти 14 лет с 2006 года, когда Google купила видеосервис за $1,65 млрд. Какую прибыль приносит YouTube, в отчётности не раскрывается.

Подписками Premium (отключает рекламу на YouTube) и Music Premium пользуются более 20 млн человек, говорится в отчётности. Выручка от них в отчётности входит не в результаты YouTube, а в раздел «прочее», куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home. Эта категория принесла $5,26 млрд выручки в четвёртом квартале 2019 года.

«Все знали, что YouTube — это большой бизнес, но раньше никто не знал, насколько именно большой», — отмечает Axios. The Verge отмечает, что по выручке YouTube примерно в пять раз меньше Facebook, но более чем в шесть раз больше принадлежащего Amazon сервиса Twitch.