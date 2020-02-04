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Сервис приносит более 10% от всей выручки холдинга Alphabet, но его прибыль остаётся неизвестной.
Google впервые раскрыла рекламную выручку YouTube в отчётности Alphabet за четвёртый квартал 2019 года. Сервис принёс $4,72 млрд за квартал и $15,15 млрд за год — на 36% больше, чем годом ранее.
Это первое раскрытие выручки YouTube за почти 14 лет с 2006 года, когда Google купила видеосервис за $1,65 млрд. Какую прибыль приносит YouTube, в отчётности не раскрывается.
Подписками Premium (отключает рекламу на YouTube) и Music Premium пользуются более 20 млн человек, говорится в отчётности. Выручка от них в отчётности входит не в результаты YouTube, а в раздел «прочее», куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home. Эта категория принесла $5,26 млрд выручки в четвёртом квартале 2019 года.
«Все знали, что YouTube — это большой бизнес, но раньше никто не знал, насколько именно большой», — отмечает Axios. The Verge отмечает, что по выручке YouTube примерно в пять раз меньше Facebook, но более чем в шесть раз больше принадлежащего Amazon сервиса Twitch.
Холдинг Alphabet превысил прогнозы аналитиков по чистой прибыли: компания отчиталась о $10,67 млрд в четвёртом квартале против ожидаемых $8,78 млрд, отмечает Reuters. Однако общая выручка компании за квартал составила $46,08 млрд, что ниже ожидаемых $46,94 млрд, и выросла на 17,3% — это самый медленный рост выручки компании с 2015 года, указывает агентство.
Покупка google premium - лучшая покупка месяца.
За последние пол года это просто счастье. Хоть с кем то могу поделиться)) Смотришь на тех, которые смотрят рекламу, как на курильщиков, когда неск лет назад бросил курить. Плюс возможность сохранять(в самолете или далеко за город). Плюс возможность слушать в фоне(полно лекций и аудиокниг для пробежки) + музыка, ну это просто счастье.
И музыку. Например, у меня Apple Music нет. А так то – да, можно и почту в браузере смотреть и интернет банком пользоваться
Подключил услугу за 199р - YouTube premium и счастлив. Не вижу всяких ипфоцыган и прочий мусор.
Куда прибыль девают?
На яхты и рестораны с блудницами
Да ну нет ... это же не олигархи России.
Очевидно же, что это грязная пропаганда. Ибо только русские свиньи себя так ведут - не люди а варвары же. А культурные иностранцы даже кокаин втягивают стильно и оттопырив мизинчик, услада очей всех лицезреющих. /s
На data-центры
Подписками Premium (отключает рекламу на YouTube) и Music Premium пользуются более 20 млн человек
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/ тоже отключает рекламу на YouTube https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-open-button/ , а заодно и на самом Гугле.
На смартфоне у меня есть YouTube Vanced и Adguard ;)
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