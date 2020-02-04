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Медиа
Андрей Фролов
1946

Google впервые раскрыла выручку YouTube: $15 млрд в год Материал редакции

Сервис приносит более 10% от всей выручки холдинга Alphabet, но его прибыль остаётся неизвестной.

21 комментарий
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Google впервые раскрыла рекламную выручку YouTube в отчётности Alphabet за четвёртый квартал 2019 года. Сервис принёс $4,72 млрд за квартал и $15,15 млрд за год — на 36% больше, чем годом ранее.

Это первое раскрытие выручки YouTube за почти 14 лет с 2006 года, когда Google купила видеосервис за $1,65 млрд. Какую прибыль приносит YouTube, в отчётности не раскрывается.

Подписками Premium (отключает рекламу на YouTube) и Music Premium пользуются более 20 млн человек, говорится в отчётности. Выручка от них в отчётности входит не в результаты YouTube, а в раздел «прочее», куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home. Эта категория принесла $5,26 млрд выручки в четвёртом квартале 2019 года.

«Все знали, что YouTube — это большой бизнес, но раньше никто не знал, насколько именно большой», — отмечает Axios. The Verge отмечает, что по выручке YouTube примерно в пять раз меньше Facebook, но более чем в шесть раз больше принадлежащего Amazon сервиса Twitch.

Холдинг Alphabet превысил прогнозы аналитиков по чистой прибыли: компания отчиталась о $10,67 млрд в четвёртом квартале против ожидаемых $8,78 млрд, отмечает Reuters. Однако общая выручка компании за квартал составила $46,08 млрд, что ниже ожидаемых $46,94 млрд, и выросла на 17,3% — это самый медленный рост выручки компании с 2015 года, указывает агентство.

#новость #youtube #google

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21 комментарий
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Eugene Danilov

5

Покупка google premium - лучшая покупка месяца.

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Eugene Smirnov

Eugene
7

За последние пол года это просто счастье. Хоть с кем то могу поделиться)) Смотришь на тех, которые смотрят рекламу, как на курильщиков, когда неск лет назад бросил курить. Плюс возможность сохранять(в самолете или далеко за город). Плюс возможность слушать в фоне(полно лекций и аудиокниг для пробежки) + музыка, ну это просто счастье.

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Old Car Raffle

Eugene
0

Vanced на Android и YT++ на iOS

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Alexey Ivanov

Eugene
0

+100

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Ware Wow

Eugene
0

В браузере можно в фоне слушать если не музыка, ну и сохранять понятное дело. А так да, рекламу отключить.

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Eugene Smirnov

Ware
0

И музыку. Например, у меня Apple Music нет. А так то – да, можно и почту в браузере смотреть и интернет банком пользоваться

Ответить

Антон Гранд

Eugene
1

Подключил услугу за 199р - YouTube premium и счастлив. Не вижу всяких ипфоцыган и прочий мусор.

Ответить

Антон Гранд

0

Куда прибыль девают?

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Eugene Smirnov

Антон
10

На яхты и рестораны с блудницами

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Антон Гранд

Eugene
–1

Да ну нет ... это же не олигархи России.

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Артём Глебов

Антон
5

https://vc.ru/flood/4373-google-drugs

Топ-менеджер Google умер от передозировки…
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vc.ru
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Иван Бардов

Артём
0

Очевидно же, что это грязная пропаганда. Ибо только русские свиньи себя так ведут - не люди а варвары же. А культурные иностранцы даже кокаин втягивают стильно и оттопырив мизинчик, услада очей всех лицезреющих. /s

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Олег Барбасов

Eugene
1

Скрепно

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Mykola Petiukh

Антон
1

Вилсакому отдают

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Кирилл Кузьмин

Антон
0

На data-центры

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Антон Гранд

Кирилл
0

Давайте ещё попытки.

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Убийца Гугла

1

Подписками Premium (отключает рекламу на YouTube) и Music Premium пользуются более 20 млн человек

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/ тоже отключает рекламу на YouTube https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-open-button/ , а заодно и на самом Гугле.

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Max Cane

Убийца
0

На на смартфоне не отключает😉

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Владислав Писарев

Max
0

На смартфоне у меня есть YouTube Vanced и Adguard ;)

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Mykola Petiukh

Владислав
0

Adguard в приложении не режет

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Evgeni Nabokov

Убийца
0

А музыку эти расширения позволяют слушать? 

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