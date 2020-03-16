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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
На фоне вспышки коронавируса Covid-2019 некоторые российские и зарубежные компании перевели сотрудников на работу из дома.
Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства на фоне массового карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Речь идёт о фильмах, сериалах и другом контенте, созданном телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа», уточнили в компании. Среди них — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие.
В середине марта 2020 года «Яндекс», «Билайн» и «Ситимобил», временно перевели своих сотрудников на дистанционную работу на фоне вспышки коронавируса Covid-2019. Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие компании уже в начале марта попросили сотрудников работать из дома.
Скорее на фоне того, что этот контент никому не нужен даже с их после новогодней скидкой...
Откуда такие выводы? Мне нужен, например. В отличие от того, что показывают по ТВ (ТВ3 и ТНТ), у них там больше развязаны руки и есть неплохие сериалы
Слышал, что сайты для больших и взрослых также открыли свой контент. Может и демографию поднимем на фоне массового карантина? 🙂
но мастурбация ведь не способствует росту демографии
Смотреть онлайн, действительно, стало возможно бесплатно.
Но для загрузки в память телефона для будущего просмотра оффлайн - все еще нужна подписка(
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