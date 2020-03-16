На фоне вспышки коронавируса Covid-2019 некоторые российские и зарубежные компании перевели сотрудников на работу из дома.

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Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства на фоне массового карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным. пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Речь идёт о фильмах, сериалах и другом контенте, созданном телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа», уточнили в компании. Среди них — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие.