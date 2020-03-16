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Лиана Липанова
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Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к собственному контенту на фоне массового карантина Материал редакции

На фоне вспышки коронавируса Covid-2019 некоторые российские и зарубежные компании перевели сотрудников на работу из дома.

10 комментариев
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Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства на фоне массового карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным.

пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Речь идёт о фильмах, сериалах и другом контенте, созданном телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа», уточнили в компании. Среди них — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие.

В середине марта 2020 года «Яндекс», «Билайн» и «Ситимобил», временно перевели своих сотрудников на дистанционную работу на фоне вспышки коронавируса Covid-2019. Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие компании уже в начале марта попросили сотрудников работать из дома.

#новость #premier #коронавирус

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10 комментариев
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Nick

4

Скорее на фоне того, что этот контент никому не нужен даже с их после новогодней скидкой...

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Alexey Vasenin

Nick
0

Откуда такие выводы? Мне нужен, например. В отличие от того, что показывают по ТВ (ТВ3 и ТНТ), у них там больше развязаны руки и есть неплохие сериалы

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roko kotta

0

Слышал, что сайты для больших и взрослых также открыли свой контент. Может и демографию поднимем на фоне массового карантина? 🙂

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Alexandr Simonov

roko
3

но мастурбация ведь не способствует росту демографии

Ответить

Ашот Кочконян

Alexandr
0

За то способствует стимуляции)

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Ildarik ya

0

.

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Ашот Кочконян

0

Сильно 💪🏻

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Антон Храмченко

0

Интересно, как таксисты будут из дома работать 🤣

Ответить

Pavel Tarazevich

0

Смотреть онлайн, действительно, стало возможно бесплатно. 

Но для загрузки в память телефона для будущего просмотра оффлайн - все еще нужна подписка(

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Evgeny Kosharovsky

0

Интересно, а "Эпидемию" можно посмотреть?

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