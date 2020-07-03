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Медиа
Лиана Липанова
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Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу газеты и пригрозили забастовкой Материал редакции

Сотрудники издания требуют соблюдать внутренний свод правил редакции, не понижать зарплаты, не блокировать журналистам доступ к ресурсам газеты и другое.

31 комментарий
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Профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул владельцу издания Ивану Еремину список требований, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Если руководство не выполнит требования, сотрудники могут устроить забастовку.

Редакция требует:

  • Соблюдать свод внутренних правил редакции — «Догму».
  • Решения о публикации статей принимать при участии профильного редактора.
  • Юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводить должны штатные юристы издания.
  • «Прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции».
  • Закрепить в трудовых договорах гарантию свободного посещения офиса и возможность «удалёнки».
  • Гарантировать, что условия трудовых договоров не будут ухудшаться.
  • Продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

Всего в списке 12 требований, пишет газета. Остальные требования не указываются.

По данным РБК, требований 10. В том числе:

  • Исключить доступ к материалам журналистов любых лиц, не являющихся штатными сотрудниками редакции.
  • Вносить изменения в уже опубликованные материалы только по согласованию с их авторами и профильными редакторами и размещать дисклеймер о поправках.

По словам источников «Коммерсанта», Еремин поручил подготовить предложения по сокращению затрат бывшему гендиректору Глебу Прозорову, который уволился в конце июня после назначения нового главреда Андрея Шмарова.

Новый гендиректор Михаил Нелюбин ответил сотрудникам, что руководство рассмотрит требования во время совета директоров в сентябре 2020 года.

Основатель «ФедералПресс» Иван Еремин выкупил «Ведомости» в мае 2020 года у «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура.

15 июня совет директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты) назначил Шмарова новым главредом. Редакция выступала против его назначения — он не соблюдает «Догму», подрывает доверие читателей и без ведома редакции переписал заголовок, говорили сотрудники газеты. Все пять заместителей главреда и ещё часть редакции уволились в знак протеста.

#новость #ведомости

Лиана Липанова
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31 комментарий
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Ol Ka

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Объясните, пожалуйста, как у них там всё так хитро устроено, что работники могут ставить свои условия работодателю? 🤔

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Никита Жуковский

Ol
23

Эта новинка называется профсоюзы

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Ol
2

Судя по требованиям, он пришёл в издание и начал наводить свои порядки и вводить новые правила.
Логично, что они не всем понравятся.
А тут видимо, что они не устраивают большинство.
Правки без согласования, ограничение доступа, согласование левыми юристами - это абсолютно неправильный подход, для любой редакции.

Ответить

Ol Ka

Sergey
0

Ок, ясно, а ему разве не проще, как управляющему, разогнать всех несогласных и набрать новых — понимающих и послушных?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Ol
6

Вы наверное не очень верно понимаете, что такое редакция ведомостей. То, что у них свой профсоюз, ни о чем не говорит? 😊

Ответить

Dennis Gerasimov

Sergey
–1

Профсоюз-хуюз, но устроить всем увольняшку за три нарушения -  можно легко.

Требуют удаленку по 31 августа - хмм, режим удалением на усмотрение руководства. Хотят все лето в отпуске получая з/п провести? 

И т.д.
В компании меняются правила. Несогласные на выход. Профсоюз не поможет

Ответить

Sergey

Dennis
0

Вы не понимаете, о чем говорите.

Ответить

Павел Логинов

Dennis
0

Уважаемый пролетарий, это вам не завод

Ответить

Syzygy

Ol
0

Проще, конечно. Собственно, процесс уже запущен.

Ответить

Олег Малахов

Syzygy
0

Было уже куча кейсов, когда увольняли и целые редакции, и главных редакторов. Неправильно все это, разгонять людей. Но посмотрите на Тимченко, после Ленты создала свою Медузу и кажется, что очень этому рада.

Ответить

Олег Ивахнов

Ol
0

Проще не значит правильнее.

Ответить

Юрий Белоножкин

7
Ответить

Амина Эрболатова

6

Держим оборону! ))

Ответить

Роман Александров

5
Ответить

Klim Yadrintsev

4

Я не понимаю откуда столько новостей про ведомости? Это напрямую из их слака идёт?

Ответить

Даниил Орел

Klim
0

у Вас айфон — и не понимаете откуда? 

Ну откуда например в Саудовской Аравии новости из Мекки?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

4

Как это знакомо!
Делаешь предложение клиенту и планируешь закончить работу 31 августа, через два месяца.
А клиент тебе - мы посмотрим ваше предложение попозже, 1 сентября

Ответить

Александр Пересветов

2

Молодцы, конечно, кто бы что ни говорил. Это правильно - держать оборону до конца за дело в которое веришь.

Ответить

Ренат Смольный

Александр
1

Пусть уйдут и откроют свое издание раз такие умные 🤷‍♂️ Или им все всё должны?

Ответить

Max Edush

Ренат
0

Ребята организованно выдвинули требования. ничего сверхнелогичного не видно

Ответить

Александр Пересветов

Ренат
0

Почему они должны уходить если редакционный коллектив и есть Ведомости?

Ответить

Ренат Смольный

Александр
0

У любого издания есть собственник, который вкладывает деньги в издательство, аренду, раскрутку, зарплаты журналистам, командировки и прочее. С каких пор люди получающие зарплату будут диктовать руководству как и что делать? Это бред. Если они такие классные журналисты, пусть откроют свое издание, но по факту их сразу забудут, так как без Ведомостей они вряд ли что-то значат

Ответить

Roman Trifonov

Ренат
0

С каких пор люди получающие зарплату будут диктовать руководству

С тех самых пор, когда руководство препятствует свободе прессы.

Ответить

Александр Пересветов

Ренат
0

Даже лень комментировать

Ответить

K. A.

2

Выглядит странно.

 Решения о публикации статей принимать при участии профильного редактора.

Ничто не мешает при этом игнорировать мнение этого редактора.

 Юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводить должны штатные юристы издания.

Что не мешает снимать статьи по другим причинам (как, например, статистику перед днем голосования, где побеждал вариант "Нет").

 Продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

 Новый гендиректор Михаил Нелюбин ответил сотрудникам, что руководство рассмотрит требования во время совета директоров в сентябре 2020 года.

Иронично :)

Я все же больше надеюсь на новый проект от ушедших сотрудников. Или усиление Медузы / Bell / etc.

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Дарья Сазанова

1

Мне эти новости о "Ведомостях" напоминают сводки с захваченного матросами "Потёмкина"...Они там вообще работают или только воюют?

Ответить

K. A.

Дарья
1

Ну, во-первых, было бы логично, чтобы о них не было новостей — они их провайдер, а не ньюс-мейкер. И так и было до назначения нового главного редактора.

Во-вторых, они и пытались, несколько раз, но Шмаров делает это сложным — удаление статей, одностороннее изменение заголовков, запрет на работу с определенными источниками (Левада).

Это как если бы в Google пришел новый CEO, который начал бы демонтировать продукты компании, активно выступать за торговлю данными и сотрудничество с правоохранительными органами. Новостей о самой компании (а не о ее продуктах) в этом случае тоже было бы очень много.

Не так давно как раз была новость, где сотрудники Google устраивали демарш, опасаясь, что компания отходит от ценностей, которые постулировала, когда принимала людей на работу и продавала свои продукты клиентам.

Ответить

alex twit

0

Исключить доступ к материалам журналистов любвях лиц, не являющихся штатными сотрудниками редакции.
Что за "любвях"?)

Ответить

Лиана Липанова

alex
2

поправила) спасибо)

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Игорь Крафт

0

Ну что ж удачно отстоять !

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Syzygy

0

Интересно, журналисты газеты понимают, что это конец и им специально создают подобные условия? Не для того "Ведомости" покупали, чтобы рядовые работники имели своё мнение.

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