Сотрудники издания требуют соблюдать внутренний свод правил редакции, не понижать зарплаты, не блокировать журналистам доступ к ресурсам газеты и другое.

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Профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул владельцу издания Ивану Еремину список требований, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Если руководство не выполнит требования, сотрудники могут устроить забастовку.

Редакция требует:

Соблюдать свод внутренних правил редакции — «Догму».

Решения о публикации статей принимать при участии профильного редактора.

Юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводить должны штатные юристы издания.

«Прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции».

Закрепить в трудовых договорах гарантию свободного посещения офиса и возможность «удалёнки».

Гарантировать, что условия трудовых договоров не будут ухудшаться.

Продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

Всего в списке 12 требований, пишет газета. Остальные требования не указываются.

По данным РБК, требований 10. В том числе:

Исключить доступ к материалам журналистов любых лиц, не являющихся штатными сотрудниками редакции.

Вносить изменения в уже опубликованные материалы только по согласованию с их авторами и профильными редакторами и размещать дисклеймер о поправках.

По словам источников «Коммерсанта», Еремин поручил подготовить предложения по сокращению затрат бывшему гендиректору Глебу Прозорову, который уволился в конце июня после назначения нового главреда Андрея Шмарова.

Новый гендиректор Михаил Нелюбин ответил сотрудникам, что руководство рассмотрит требования во время совета директоров в сентябре 2020 года.

Основатель «ФедералПресс» Иван Еремин выкупил «Ведомости» в мае 2020 года у «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура.