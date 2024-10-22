Умер создатель онлайн-библиотеки «Флибуста»

В сентябре 2024 года он рассказал, что у него нашли опухоль мозга.Сообщение о смерти появилось на сайте «Флибусты». Администратор проекта, известный под ником Stiver, умер в больнице в Германии.В сентябре 2024 он рассказал, что находится в больнице. У него нашли глиобластому — опухоль мозга. Из-за этого сайт должен был прекратить работу, так как серверы «оплачены на несколько недель». В октябре — что серверы оплачены. На какой срок — неизвестно, как и то, кому передадут проект.Онлайн-библиотека «Флибуста» запущена в 2009 году. На сайте бесплатно размещались электронные версии книг на русском и других языках.В 2016 году Мосгорсуд вынес решение о «постоянной» блокировке ресурса из-за нарушения авторских прав.*Если вам тяжело и нужно с кем-то поговорить — обратитесь по единому телефону доверия: 8-800-200-01-22.#новости #флибуста
Пусть там, где Stiver сейчас, будет много хороших и добрых книг.
Спасибо тебе за все, Флибустьер.
F, самый лучший пират.
И в свободном доступе!
отличные слова
F
Жаль конечно этого добряка
Спасибо этому человеку за возможность учиться и быть тем, кем хотел стать🙏🏻