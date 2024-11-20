Rutube запустит телеканал Rutube TV — он получил лицензию РКН на вещание с 1 декабря 2024 года

Основу сетки составит блогерский контент.В частности оригинальные проекты видеосервиса: музыкальное шоу Muzloft, передача «Родное» про уникальные товары местного производства, ток-шоу «Злые языки», программа про путешествия по России «Почётный гражданин» и другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Rutube.Сервис ведёт переговоры с операторами платного телевидения, чтобы те включили канал в пакеты услуг, но с кем — не сказали. Размещать рекламу в эфире пока не планируют.Целевой аудиторией считают зрителей в возрасте от 25 до 33 лет, а запуск телеканала — возможностью «расширить присутствие контента Rutube в медиа» и продвинуть «активных» блогеров. По словам главы Института современных медиа Кирилла Танаева, выбор «довольно молодой» аудитории — «смелое» решение, ведь она привыкла просматривать контент в онлайне и «нелинейном» формате. Ставка лишь на блогерские программы тоже «может не дать заметного аудиторного эффекта», потому что телезрителей больше интересуют фильмы, сериалы и образовательные шоу.Источник фото: «Ведомости»По данным Mediascope, в октябре 2024 года ежемесячно активная аудитория Rutube превысила 67 млн пользователей. Как считали — не уточняется.#новости #rutube
"Размещать рекламу в эфире пока не планируют"
В смысле? А что тогда транслировать будут?
Гойда-контент, переманенных блогеров, фильмы без лицензии
Сасяна АйКакПросто 24x7
Соловьева со скабеевой 24/7
Ждем выхода радио и печатного издания.
Целевой аудиторией считают зрителей в возрасте от 25 до 33 лет
Они серьезно думают, что этот возраст массово смотрит телевизор, и поэтому они не смотрят RuTube в мобильном и десктопе?
Ждем выхода печального издания.
Самый призывной возраст