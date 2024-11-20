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Полина Лааксо
Медиа

Rutube запустит телеканал Rutube TV — он получил лицензию РКН на вещание с 1 декабря 2024 года

Основу сетки составит блогерский контент.

  • В частности оригинальные проекты видеосервиса: музыкальное шоу Muzloft, передача «Родное» про уникальные товары местного производства, ток-шоу «Злые языки», программа про путешествия по России «Почётный гражданин» и другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Rutube.
  • Сервис ведёт переговоры с операторами платного телевидения, чтобы те включили канал в пакеты услуг, но с кем — не сказали. Размещать рекламу в эфире пока не планируют.
  • Целевой аудиторией считают зрителей в возрасте от 25 до 33 лет, а запуск телеканала — возможностью «расширить присутствие контента Rutube в медиа» и продвинуть «активных» блогеров.
  • По словам главы Института современных медиа Кирилла Танаева, выбор «довольно молодой» аудитории — «смелое» решение, ведь она привыкла просматривать контент в онлайне и «нелинейном» формате. Ставка лишь на блогерские программы тоже «может не дать заметного аудиторного эффекта», потому что телезрителей больше интересуют фильмы, сериалы и образовательные шоу.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • По данным Mediascope, в октябре 2024 года ежемесячно активная аудитория Rutube превысила 67 млн пользователей. Как считали — не уточняется.

#новости #rutube

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96 комментариев
Слегка Придурковатый

"Размещать рекламу в эфире пока не планируют"

В смысле? А что тогда транслировать будут?

15
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Продюсер душнила

Гойда-контент, переманенных блогеров, фильмы без лицензии

28
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Pavel Petel

Сасяна АйКакПросто 24x7

7
1
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Dan

Соловьева со скабеевой 24/7

2
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Julia

Ждем выхода радио и печатного издания.

Целевой аудиторией считают зрителей в возрасте от 25 до 33 лет

Они серьезно думают, что этот возраст массово смотрит телевизор, и поэтому они не смотрят RuTube в мобильном и десктопе?

15
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Император Нолимоций

Ждем выхода печального издания.

4
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Vlad

Самый призывной возраст

4
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