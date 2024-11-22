Известная по фильмам «Ночной дозор» и «Ёлки» киностудия займётся выпуском комиксов

В разработке студии много проектов, реализовывать которые в рамках традиционного кинобизнеса «трудоёмко и дорого», объяснили в компании.Новое подразделение киностудии Bazelevs будет называться «БЗЗЗ Комиксы», рассказали РБК в компании. Главным редактором станет основатель магазина комиксов Takapulta Денис Лопатников, арт-директором — художник Валентин Поткин, сотрудничавший со студией Bubble (серия «Майор Гром»), генпродюсером — представитель Bazelevs Алексей Зиновкин.На старте в линейке будет четыре комикса. Первый называется «Ходжа» и посвящен приключениям героя легенд Востока Ходжи Насреддина. Он станет частью франшизы по разрабатываемому мультфильму «Ходжа Насреддин», режиссёр которого Тимур Бекмамбетов. Во франшизу также войдут анимационный телесериал и видеоигра.Среди других комиксов — исторический экшн «Кырк-Кыз», «Шурале» об одноимённом герое татарского фольклора и детский «Чамп», героем которого станет футбольный мяч, мечтающий попасть на чемпионат мира.В Bazelevs объяснили выход на новый для себя рынок тем, что в разработке киностудии находится много проектов, реализовывать которые в рамках традиционного кинобизнеса «трудоёмко и дорого». «Комиксы, с одной стороны, создают готовый продукт, который можно монетизировать, а с другой — выступают визуальной концепцией будущего фильма, по которой гораздо проще принять решение о запуске проекта в производство», — сказала генпродюсер Bazelevs Лала Рустамова.Опрошенные РБК эксперты отмечают, что рынок печатных комиксов растёт опережающими темпами по отношению ко всей книжной индустрии. Но в основном это направление представлено корейскими, китайскими и японскими проектами, а российский рынок только формируется.Bazelevs в 1994 году основал режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов. Среди проектов студии — «Ночной дозор», франшиза «Ёлки», «Горько!» и другие. В декабре 2022 года Бекмамбетов продал Bazelevs в России её генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка затронула только российское юрлицо, за которым остались права на русскоязычный контент.Летом 2023 года редакцию по работе с российскими авторами комиксов запустило «Эксмо». Издательство планировало искать авторов на любительских форумах — тех, кто уже сформировал собственную аудиторию.#новости #bazelevs
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А иначе нет смысла суетиться)
Надеюсь, что героем будет капитан Пронин.
художник Валентин Поткин, сотрудничавший со студией Bubble (серия «Майор Гром»),- ну вот эта серия вышла на удивление вполне годной, так что вполне мб комиксы выйдут неплохие
Только Человек Грызлов, только хардкор!