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Евгения Евсеева
Медиа

«Газпром-медиа» объединит медиаактивы под брендом Rutube: онлайн-кинотеатр Premier станет Rutube Premier, сервис Yappy — Rutube Shorts

Объединение начнут к концу 2025 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление холдинга.

  • Так, онлайн-кинотеатр Premier превратится в Rutube Premier, а сервис коротких вертикальных видео Yappy — в Rutube Shorts. Названия пока «рабочие», идея — в объединении сервисов под одним брендом.
  • В компании считают, что это обеспечит «бесшовность» между платформами, а пользователям предоставит больше контента, разного по формату и тематикам.
  • У сервисов уже есть объединённая подписка — 399 рублей в месяц за Rutube, Premier и Yappy.
  • По словам источников «Ъ» на медиарынке, слияние как минимум Rutube и Premier обсуждали с 2023 года — тогда у онлайн-кинотеатра сократилось количество нового контента.
Источник: РБК
Источник: РБК

#новости #rutube #premier #yappy

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