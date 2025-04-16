«Газпром-медиа» объединит медиаактивы под брендом Rutube: онлайн-кинотеатр Premier станет Rutube Premier, сервис Yappy — Rutube Shorts

Объединение начнут к концу 2025 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление холдинга.Так, онлайн-кинотеатр Premier превратится в Rutube Premier, а сервис коротких вертикальных видео Yappy — в Rutube Shorts. Названия пока «рабочие», идея — в объединении сервисов под одним брендом.В компании считают, что это обеспечит «бесшовность» между платформами, а пользователям предоставит больше контента, разного по формату и тематикам.У сервисов уже есть объединённая подписка — 399 рублей в месяц за Rutube, Premier и Yappy.По словам источников «Ъ» на медиарынке, слияние как минимум Rutube и Premier обсуждали с 2023 года — тогда у онлайн-кинотеатра сократилось количество нового контента.Источник: РБК#новости #rutube #premier #yappy