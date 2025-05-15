«Эксмо» попросило магазины «утилизировать» 50 наименований книг на фоне дела об экстремизме

СК расследует дело из-за книг издательства Individuum, которое принадлежит «Эксмо».Получение письма от «Эксмо» с просьбой «утилизировать книги на местах» или вернуть остатки в издательство подтвердили «Фонтанке» в нескольких независимых книжных магазинах Санкт-Петербурга.Всего в списке — 50 наименований книг. В письме «Эксмо» сообщает, что уже отзывало из продажи эти издания, а это повторная просьба. В издательстве подтвердили РБК отправку письма. Там отметили, что «это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями».14 мая 2025 года ТАСС сообщило о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина и ещё около десяти человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. По данным агентства, оно связано с «печатной продукцией издательства Popcorn Books, в которых выявлена пропаганда ЛГБТ*». «Эксмо» получило контроль над Popcorn Books в августе 2023 года.15 мая «Интерфакс» сообщил, что Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля. А Следственный комитет — о задержании некоторых сотрудников Individuum по делу о «пропаганде ЛГБТ*». Это издательство также принадлежит «Эксмо». В ходе обысков изъяли более 1000 экземпляров «запрещённой литературы», фигурантам предъявили обвинение.Individuum основали Алексей Докучаев и Михаил Врубель в 2015 году. Оно специализируется на «"приключенческом" нон-фикшне и визионерских художественных произведениях».В конце 2017 года 51% в Individuum выкупила Bookmate. Вместе компании основали Popcorn Books — издательство выпускало литературу, в которой поднимались «неудобные» темы. В декабре 2022-го против издательства завели дело из-за «пропаганды ЛГБТ*». В апреле 2024-го юрлицо Popcorn Books ликвидировали.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #эксмо