Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Инвестиции
Маркетплейсы
Мнения
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
Медиа

Фильм Netflix о катастрофе туристического батискафа «Титан» выйдет 11 июня 2025 года

Картина раскроет подробности о трагической гибели пяти человек, направлявшихся к обломкам «Титаника».

  • Netflix показал трейлер документального фильма Titan: The OceanGate Disaster, посвящённый катастрофе батискафа «Титан», произошедшей в июне 2023 года.
  • Картина подробно расскажет о личности основателя и главы компании OceanGate Стоктона Раша и его стремлении стать пионером в области глубоководных исследований. Одной из ключевых тем станет техническая и организационная безответственность, которая, по мнению участников проекта, привела к трагедии.
  • Создатели фильма использовали во время съёмок свидетельства информаторов, аудиозаписи и архивные материалы компании OceanGate.
  • Подводный аппарат направлялся к обломкам «Титаника» у побережья Канады, когда произошло разрушение корпуса, вызванное огромным давлением. В результате катастрофы погибли все пять человек, находившихся на борту, включая самого Раша и британского миллиардера Хэмиша Хардинга
Трейлер фильма Titan: The OceanGate Disaster

#новости

5
3
21 комментарий