Фильм Netflix о катастрофе туристического батискафа «Титан» выйдет 11 июня 2025 года

Картина раскроет подробности о трагической гибели пяти человек, направлявшихся к обломкам «Титаника». Netflix показал трейлер документального фильма Titan: The OceanGate Disaster, посвящённый катастрофе батискафа «Титан», произошедшей в июне 2023 года.Картина подробно расскажет о личности основателя и главы компании OceanGate Стоктона Раша и его стремлении стать пионером в области глубоководных исследований. Одной из ключевых тем станет техническая и организационная безответственность, которая, по мнению участников проекта, привела к трагедии.Создатели фильма использовали во время съёмок свидетельства информаторов, аудиозаписи и архивные материалы компании OceanGate.Подводный аппарат направлялся к обломкам «Титаника» у побережья Канады, когда произошло разрушение корпуса, вызванное огромным давлением. В результате катастрофы погибли все пять человек, находившихся на борту, включая самого Раша и британского миллиардера Хэмиша ХардингаТрейлер фильма Titan: The OceanGate Disaster#новости