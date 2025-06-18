Отчёт Nielsen: стриминговые сервисы впервые обогнали эфирное и кабельное телевидение в США по объёму просмотров за месяц

Доля стримингов выросла на 71% с 2021 года.Источник фото: NielsenДоля стриминговых сервисов по объёму просмотров в мае 2025 года в США составила 44,8% — это самый высокий показатель за всё время, сообщается в ежемесячном отчёте Nielsen. На эфирное и кабельное телевидение вместе взятые пришлось 44,2%.Объём просмотров за месяц — это показатель, который отражает, сколько времени зрители смотрели тот или иной контент по телевизору.С 2021 года, когда компания начала публиковать отчёты, просмотры кабельного телевидения снизились на 39%, а эфирного телевидения — на 21%. Просмотры стримингов за это же время выросли на 71%.YouTube занял первое место среди отдельно взятых сервисов с долей в 12,5%. На второй строчке расположился Netflix (7,5%).CNBC отмечает, что на успех стримингов также повлияло развитие бесплатных стриминговых площадок с рекламой, среди которых, например, Pluto TV, Roku Channel и Tubi. Суммарно на их долю пришлось 5,7% просмотров.#новости