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Таня Боброва
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Глава комитета Госдумы по информполитике: прокатные удостоверения для уже доступных на стримингах фильмов и сериалов не потребуются

Он добавил, что ко второму чтению законопроект «очень серьёзно доработают».

  • «Речь не идёт о том, чтобы обилечивать прокатными удостоверениями те произведения, которые уже лежат на аудиовизуальных сервисах. Речь об обязанности или добровольности получения прокатного удостоверения на премьерные показы того, что будет появляться», — цитирует BFM.ru Сергея Боярского.
  • 24 июня 2025 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Владельцы сервисов не смогут распространять фильмы без таких документов.
  • По данным ассоциации «Интернет-видео», которые приводил «Кинопоиск» в комментарии НСН, сейчас у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения — оформление разрешений займёт «несколько лет».
  • Стриминги уже попросили доработать законопроект: распространить нормы на все сайты с аудиовизуальным контентом, в том числе соцсети, а выдавать удостоверения — только на сериалы и фильмы, выложенные после вступления закона в силу.
Источник: Hristo Rusev / NurPhoto via Getty Images
Источник: Hristo Rusev / NurPhoto via Getty Images

#новости #онлайнкинотеатры

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