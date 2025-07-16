Rutube ввёл новый алгортим монетизации — она станет динамической

И будет зависеть от популярности авторов и суммы за рекламу в ролике. Источник: «РИА Новости»То, сколько получит блогер за просмотр его ролика, будет зависеть в том числе от того, сколько рекламодатель платит за размещение своей рекламы в видео, пишет РБК. Других подробностей нет. Редакция vc.ru обратилась за комментариями к сервису.Также отмечается, что «выплата будет зависеть от популярности авторов». По нынешним условиям блогеры могут получать более 2,5 млн рублей в месяц, а новые правила позволят нарастить доход, уверяют в компании.Кроме того, новая система должна стимулировать авторов создавать больше «качественного контента».Чтобы подключить монетизацию на Rutube, нужно набрать суммарно по всем видео на канале не менее 5000 просмотров. Возраст автора — старше 14 лет, необходим статус самозанятого, ИП или юрлица.#новости #rutube