Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Образование
Право
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Медиа

Rutube ввёл новый алгортим монетизации — она станет динамической

И будет зависеть от популярности авторов и суммы за рекламу в ролике.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • То, сколько получит блогер за просмотр его ролика, будет зависеть в том числе от того, сколько рекламодатель платит за размещение своей рекламы в видео, пишет РБК. Других подробностей нет. Редакция vc.ru обратилась за комментариями к сервису.
  • Также отмечается, что «выплата будет зависеть от популярности авторов». По нынешним условиям блогеры могут получать более 2,5 млн рублей в месяц, а новые правила позволят нарастить доход, уверяют в компании.
  • Кроме того, новая система должна стимулировать авторов создавать больше «качественного контента».
  • Чтобы подключить монетизацию на Rutube, нужно набрать суммарно по всем видео на канале не менее 5000 просмотров. Возраст автора — старше 14 лет, необходим статус самозанятого, ИП или юрлица.

#новости #rutube

13
5
1
35 комментариев