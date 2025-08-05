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Евгения Евсеева
Медиа

Производитель ТВ-приставок Roku запустил собственный стриминговый сервис Howdy — без рекламы и за $3 в месяц

Конкурировать с другими онлайн-кинотеатрами он не хочет.

Источник: Roku 
Источник: Roku 
  • Цена будет такой всегда, обещает компания. Пока сервис доступен только на ТВ-приставках Roku, но в будущем его планируют запустить на других устройствах и платформах, пишет Engadget.
  • Основной контент — уже вышедшие фильмы и сериалы от сторонних студий. Roku заключил контракты с Warner Bros. Discovery, Lionsgate, FilmRise и другими. Среди картин, например, «Безумный Макс: Дорога ярости» и франшиза «Назад в будущее». Также будут доступны оригинальные проекты от самого Roku.
  • По заявлению компании, сервис должен дополнять другие стриминги, конкурировать с ними он не собирается. В разговоре с Deadline основатель и гендиректор Roku Энтони Вуд отметил, что запуск Howdy — ответ на «потребность пользователей в недорогом сервисе без рекламы».
  • Компания хочет привлечь пользователей, которые «просто хотят вечером расслабиться и провести время за просмотром любимых фильмов или сериалов».
Дарья Бизяева
Медиа
Roku — стартап от Netflix, за десять лет ставший лидером рынка потокового телевидения в США

Сегодня компания обгоняет по продажам ТВ-приставок Apple, Google и Amazon.

Roku — стартап от Netflix, за десять лет ставший лидером рынка потокового телевидения в США

#новости #roku

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