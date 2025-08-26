Правкомиссия одобрила наделение Минкульта правом расследовать «теневой» прокат в кинотеатрах — «Ведомости»

Ведомство сможет привлекать к ответственности за такие нарушения в течение года — сейчас суды часто прекращают дела из-за истечения срока давности, пишет газета.Правкомиссия по законодательной деятельности согласовала поправки в КоАП, которые позволят Минкульту проводить собственные расследования фактов показа фильмов без прокатного удостоверения, рассказали два источника «Ведомостей».Срок давности привлечения к ответственности по итогам расследований составит до года, следует из поправок. По словам одного из собеседников газеты, в ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.В Минкультуры отметили, что срок давности для привлечения к ответственности составляет 90 календарных дней, и суды часто возвращают материалы в ведомство на доработку или прекращают дела в связи с истечением срока давности.По словам предправления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, за 2022-2024 годы в стране выявили 361 показ фильмов без прокатного удостоверения: 85 дел прекратили в связи с истечением срока давности, 29 — из-за отсутствия состава административного правонарушения.«Теневой» прокат проходит в России в основном в формате «предсеансового обслуживания»: кинотеатры продают билеты на российские фильмы, например короткометражки, а перед ними показывают голливудские новинки. Как отмечают «Ведомости», показом «пиратки» занимается большинство кинотеатров из топ-10.По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «теневой» прокат зарубежных новинок принёс российским кинотеатрам 4,3 млрд рублей в 2024 году. Но это неполные данные, так как они учитывают только сборы коротких метров, которые отображаются в ЕАИС.Таня БоброваОфлайн10 апр«То густо, то пусто»: отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению посещаемости кинотеатров в первом квартале 2025-го до трёхлетнего минимума Но сборы растут: средняя цена билета в кино по России составляет уже 438,8 рубля.#новости