«Теневой» прокат зарубежных новинок принёс российским кинотеатрам 4,3 млрд рублей в 2024 году

Против 4,8 млрд рублей в 2023 году.«Головоломка 2» студии Pixar собрала 2,5 млрд рублей, «Дэдпул и Россомаха» по комиксам Marvel — 674 млн рублей, «Гадкий я 4» от Universal Pictures и Illumination — 378 млн рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика» и издание Cinemaplex.Снижение сборов связывают с отсутствием «релизов уровня "Барби"», «незначительным сокращением американского бокс-офиса» и периодическим отказом от «теневого» проката ради поддержки российских премьер.«Теневой» прокат — это показ фильмов без лицензии. В России он проходит в основном в формате «предсеансового обслуживания»: зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм с прокатным удостоверением, но перед ними транслируют голливудскую новинку.В 2024 году кинотеатры провели 540 тысяч таких показов. Их доля в суммарных сборах составила 9,34%. Цены на билеты «остаются выше легальных» — это в среднем 411 рублей за сеанс против 398 рублей в 2023 году.Кадр из фильма «Дэдпул и Россомаха», 2024 годВ 2024 году объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей — это на 16% больше год к году, говорили в Минкультуры. Посещаемость за январь-ноябрь упала с 118 млн зрителей в 2023-м до 116 млн в 2024-м, писало РБК.Кассовые сборы российских кинотеатров с 1 по 8 января 2025 года составили рекордные 6,2 млрд рублей. Полина ЛааксоМнения22.08.2024«Билеты в кино будут дорожать — дойдёт где-то до 1000 рублей. Отечественный кинематограф встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это кино» Такое мнение высказал один из участников медиарынка, рассуждая о дорожающих билетах в российские кинотеатры.#новости #кинотеатры
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