Евгения Евсеева
Медиа

Владелец Life, Mash и Shot купил Telegram-канал Baza

Сумма сделки не раскрывается.

Источник: Baza
  • Об этом Арам Габрелянов, основавший холдинг New Media Holding, куда входят Life, Telegram-каналы Mash и Shot и другие проекты, рассказал РБК.
  • По его словам, Baza не станет частью его холдинга. Источники РБК говорят об обратном.
  • Baza начал работу в феврале 2019 года. По данным «Медиалогии» за август 2025 года, он занимает третье место по цитируемости в российских СМИ среди Telegram-каналов.
  • В июле 2025 года в редакции Baza прошли обыски по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что главный редактор Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова приобретали служебные данные и публиковали их в Telegram-канале. Позже полицейским вменили получение взяток, а журналистам — их дачу.
  • Трифонова и Лукьянову сначала отправили в СИЗО, а 18 сентября суд перевёл их под домашний арест.
  • На вопрос, повлияло ли уголовное дело на решение о покупке, Габрелянов ответил: «Нет. Это было давно решено».

