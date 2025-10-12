Warner Bros. Discovery отклонила предложение о слиянии с Paramount Skydance — Bloomberg

Руководство не устроила цена сделки с компанией, рыночная капитализация которой вдвое ниже самой Warner Bros. Discovery.Источник: ReutersВ сентябре 2025 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Paramount Skydance готовит предложение о покупке Warner Bros. Discovery. Тогда на фоне новостей цена акций последней поднималась на 30% на Nasdaq.12 октября компания отклонила предложение о поглощении от Paramount из-за низкой цены, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ей предлагали около $20 за акцию. 10 октября акции Warner Bros. закрылись на отметке $17,10.Warner Bros. проходит процесс разделения на два самостоятельных бизнеса: один займётся кабельным телевидением, другой — стримингами и киностудиями. Его планируют завершить в 2026 году.Рыночная капитализация Warner Bros. составляет $42,3 млрд, а Paramount оценивается в два раза меньше — в $18,6 млрд.Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона, возглавил Paramount в августе, после слияния со Skydance Media. 10 октября СМИ сообщили, что принадлежащая Paramount MTV планирует закрыть каналы бренда в Германии, Польше, Венгрии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В Великобритании прекратят вещание MTV Music, MTV 80s, MTV 90s и Club MTV, но флагманский MTV HD останется.#новости