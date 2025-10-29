Популярное
Таня Боброва
Медиа

Издателя «Медузы»* Галину Тимченко объявили в международный розыск

Летом 2025 года суд в Москве заочно её арестовал.

Галина Тимченко / Источник: Dimitrios Kambouris, Getty Images  
Галина Тимченко / Источник: Dimitrios Kambouris, Getty Images  
  • Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России. Там добавили, что завершили расследование уголовного дела против Тимченко: её обвиняют в организация деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК).
  • По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видео «для вовлечения граждан» в деятельность нежелательной организации и «для формирования протестных настроений».
  • В июле 2025 года суд в Москве заочно арестовал Тимченко. Срок ареста — два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
  • Генпрокуратура признала нежелательной Medusa Project — латвийское юрлицо «Медузы»* — в 2023 году. В 2021 году издание внесли в список иноагентов, а в марте 2022-го Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта по требованию Генпрокуратуры.
  • Галину Тимченко Минюст включил в список иноагентов в августе 2024 года. Уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации против неё завели в России в мае 2025-го. В июне МВД объявило её в розыск, писали «Ведомости».

*«Медуза» признана в России нежелательной организацией.

#новости

116 комментариев