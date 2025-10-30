Структура объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» отсудила у бывшего офиса Sony в России 162 млн рублей «упущенной выгоды»

Компания утверждала, что он злоупотребил своим правом, не заключая соглашения на лицензии на показ новых фильмов.Кадр из фильма «Крэйвен-охотник», 2024, 18+Суд в Москве удовлетворил иск ООО «Райзинг стар медиа» к ООО «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», до 2022 года работала как представительство российского бизнеса студии Sony Pictures). На это обратило внимание РБК.Компания отсудила 162 млн рублей «упущенной выгоды». Изначально она требовала почти 104 млн рублей, но увеличила сумму после судебной экспертизы.По словам истца, с 2022-го по 2025-й Sony Pictures выпустила в мировой прокат 15 новинок, но в России их не показали. Он настаивал, что «Контент-клуб» злоупотреблял своим правом, не заключая соглашения на предоставление лицензий на показ.Представители «Контент-клуба» отмечали: предоставление лицензий — это право, а не обязанность. Кроме того, у компании «объективно отсутствовала возможность предоставить такие лицензии по независящим от неё причинам». Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России в 2022 году.Иск к «Контент-клуб» подала ещё одна структура объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» — АО «Синема парк». Сумма изначально заявленных требований — 473,77 млн рублей. Суд пока не вынес решение.Иск киносети можно считать ответыми, отмечают «Ведомости». В конце октября 2025 года суд постановил взыскать с «Синема парка» 471,6 млн рублей в пользу «Контент-клуба».В феврале 2025 года РБК писало со ссылкой на картотеку дел, что всего «Контент-клуб» подала 20 исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд рублей из-за долгов за показы фильмов по договорам, заключённым до ухода студии из страны. Но по большинству исков производство прекратили: сторонам удалось договориться, говорили источники издания.#новости #sony