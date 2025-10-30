Популярное
Таня Боброва
Медиа

Структура объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» отсудила у бывшего офиса Sony в России 162 млн рублей «упущенной выгоды»

Компания утверждала, что он злоупотребил своим правом, не заключая соглашения на лицензии на показ новых фильмов.

Кадр из фильма «Крэйвен-охотник», 2024, 18+
Кадр из фильма «Крэйвен-охотник», 2024, 18+
  • Суд в Москве удовлетворил иск ООО «Райзинг стар медиа» к ООО «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», до 2022 года работала как представительство российского бизнеса студии Sony Pictures). На это обратило внимание РБК.
  • Компания отсудила 162 млн рублей «упущенной выгоды». Изначально она требовала почти 104 млн рублей, но увеличила сумму после судебной экспертизы.
  • По словам истца, с 2022-го по 2025-й Sony Pictures выпустила в мировой прокат 15 новинок, но в России их не показали. Он настаивал, что «Контент-клуб» злоупотреблял своим правом, не заключая соглашения на предоставление лицензий на показ.
  • Представители «Контент-клуба» отмечали: предоставление лицензий — это право, а не обязанность. Кроме того, у компании «объективно отсутствовала возможность предоставить такие лицензии по независящим от неё причинам». Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России в 2022 году.
  • Иск к «Контент-клуб» подала ещё одна структура объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» — АО «Синема парк». Сумма изначально заявленных требований — 473,77 млн рублей. Суд пока не вынес решение.
  • Иск киносети можно считать ответыми, отмечают «Ведомости». В конце октября 2025 года суд постановил взыскать с «Синема парка» 471,6 млн рублей в пользу «Контент-клуба».
  • В феврале 2025 года РБК писало со ссылкой на картотеку дел, что всего «Контент-клуб» подала 20 исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд рублей из-за долгов за показы фильмов по договорам, заключённым до ухода студии из страны. Но по большинству исков производство прекратили: сторонам удалось договориться, говорили источники издания.

#новости #sony

11 комментариев