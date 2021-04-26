«Медуза» рассказала, чем изданию грозит статус иноагента: уход рекламодателей и потеря источников Статьи редакции
Пока издание не знает, как быть дальше.
23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов. Этот статус означает для издания три угрозы, рассказал главный редактор Иван Колпаков.
- Уход рекламодателей. По закону «Медуза» обязана маркировать все свои материалы, сообщая об иноагентском статусе, в том числе страницы с рекламой. «Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с “Медузой” это означает смерть издания», — сообщило издание.
- Авторы издания могут получить статус иноагентов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Организовать давление на репортеров теперь просто как никогда, указывает издание.
- «Признав нас иностранными агентами, власти пытаются внушить нашим собеседникам, что мы — враги государства, и даже давать комментарии “Медузе” опасно», — пишет издание. Это грозит потерей источников и экспертов.
«Медуза» отмечает, что статус иноагента лишает «возможности полноценно заниматься журналистикой» и «уничтожает бизнес». Пока у компании нет плана, как действовать дальше.
Меня информация о том, что они иноагенты смущать не будет. Знать откуда "ноги" растут однозначно нужно. Ребята ангажированы и подогреты. Непонятно их удивление.
Теперь все кто против царя и его бояр это агенты, а журнашлюзи уже по тв призывают топить в мойке не согласных, че норм..
Медузу читаю как основной источник. РБК и Медуза.
Но то, что они ангажированы в обратную сторону вроде очевидно.
Дождь, Медуза, контент определенного типа, оппозиционность бросается в глаза. В качестве противовеса вполне нормально, но отрицать однобокость я бы не стал.
РБК к примеру более сбалансирован.
Дождь вообще жесть, как они вакцину разносились, типо от всех вакцин дохнут от этой не дохнут, значит гавно и пропал не афишируют и крематории не успевают, жесть конечно, там не однобокость там стена говна
Михаил, это вы подогреты. Например ваша клетчатая рубашка очень напоминает границы штатов Америки, которые тоже похожи на клетку. Бред? Вот и статус ин.агента тоже бред
Можно даже менее бредово. Уверен, что в «Теремке» неоднократно ели блины туристы из стран НАТО, следовательно, Михаил получал от них деньги. Когда «Теремок» начнёт крупно уведомлять об этом на вывесках?
Власть потеряла легитимность недореферендумом надругавшись над конституцией, если раньше они всеми правдами и неправдами пытались доказать, что они законны, то теперь этого нет. Если они кого-то называют врагом, значит этот кто-то с большой вероятностью друг большинству населения.
Они затеяли для себя опасную игру, лейбл "иностранный агент" может стать позитивным для населения, по крайней мере для думающего.
все население - думающее
только многие думают не так, как ты
и не так, как я
собственно, каждый думает в меру своей испорченности
и только совсем испорченные считают, что только те, кто думает так, как они - действительно думающие
Боюсь что слишком сложно получилось у вас, не все смогут в достаточной степени обдумать, чтоб понять )))
да все всё поняли, расслабься
Денис, ждёт нас следующий год тяжёлый или не ждёт?
дениска, ну-ка кофеек на блюдечко
Он видит ситуацию иначе, у меня есть подозрение, что в связи с кризисом сейчас и строительство встанет. ИЖС уже 1,5 раза подросло.
строительство встанет последним в стране
ИЖС пока ещё живёт, но всё ближе к инфаркту. У людей нет столько денег за дом.
Погодите, увеличение стоимости жилья не связано с условиями кредита, безусловно, при покупке аналогичного объекта кредит будет дороже, потому как сумма больше, а вот при сохранении неизменным суммы кредита платеж будет меньше. Ваша привязка ращмера платежа к стоимости жилья так же нелогична, как лупить бабушек в очереди в поликлинику, за то что болеть посмели и вам к врачу попасть мешают )))
Денис ты же вроде в сознательном возрасте был когда одна конституция вдруг стала не конституцией и написали новую. Из таких соображений что кто что-то поменял у них и не было легитимности. А сколько конституций было за последние 100лет, все ли менялись по конституции чтобы легитимность соблюсти ?
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Раз вы считаете, что это нормально. Желаю вашего бизнесу, чтобы по нему тоже прошелся каток такой рашан "справедливости"
А какой у него бизнес? Чтобы знать что обходить стороной...
UPD. Вижу ниже, Теремок. Никогда не ел там, но почему-то в голове отложилось, что туда ходить не стоит. Видимо не зря отложилось🙂
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Будет забавно, если теремок объявят иностранным агентом 😂
А разве они удивлены? Было бы странно удивляться этому, учитывая что у ты в Латвии осел))
Ну, не все осели в Латвии, Голунов в том числе. Глав ред вроде в Латвии и главный офис тоже в Латвии.
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Ребятки на публику работают, никакого удивления нет. Какие рекламодатели, я вас умоляю. Все давно отработано.
В российских реалиях, как ни парадоксально, так называемый статус "иноагента" означает знак качества...
Нуу, Левада-Центр и Радио Свобода не прекращали свою деятельность, хотя уже "иноагенты" не первый год.
Согласен, про знак качества.
Кста, спасибо им большое, что хоть отличительный критерий для СМИ сделали - заслуживает доверия, или помойка
Есть один способ - перестаньте быть иностранными агентами, зачем вы ими становились, если знали что вам могут присвоить такой статус?
Есть один способ — перестаньте быть жертвой убийства. Зачем вы ими становились, если знали, что вам могут присвоить такой статус?
"Если вы грустите - не грустите" (С)
если ты бедный - просто заработай денег!
Хорошая мотивация
ну ты чё, из деревни что ли
не видел этот мем про "just buy a house"?
Чето мало троллей царя подъехало
Зато либерахи все тут
Принимаются законы, в которых нет четкого определения тех или иных понятий. Можно убирать и полностью парализовывать всех неугодных субъектов. Все работает в одну сторону, правосудия как такого никогда не было. А данный статус в наших реалиях лишь подтверждает знак качества.
Так всегда было и не только у нас.
В российских реалиях эта практика начала набирать обороты после 2012 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(2010)
Где-то в это время.
Почему именно после 2012?
Многие изменения в законодательстве начались в начале 3 срока действующего президента
А они что - не иноагент ? О как.
а ты что, не умер в 36-м году ? О как.
Мне еще рано - хочу поссать на твою могилу.
остроумно, да. Но пока похоже твой мозг еще на уровне "пососать", а значит писаешь ты в памперсы. Вот хотя бы в руки сможешь взять - тогда начинай мечтать об этом
- Авторы издания могут получить статус иноагентов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Организовать давление на репортеров теперь просто как никогда, указывает издание. -
А какая связь? В чем давление от отчета о доходах в Минюст? Не понимаю.
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не так уж он и объективен, если честно
просто это другой взгляд на события
Ой да все, кто не поддерживает плешивый режим инагенты. Давайте так уж. На выборах оставил свой голос за других, все ты инагент. Дебилизм. Когда уже рухнет этот поганый режим.
Попахивает, что кто-то в Медузе насолил из правительства. Нет дыма без огня
Что на этот счёт скажет Дмитрий Песков?
Похоже на заметку Медведева о его тупости цитирования китайских мыслителей
Зачищают инфополе перед выборами
какими выборами?
какими выборами?
слушай, ты правда такой недалёкий? Я думал, прикидываешься, но судя по таким вопросам - увы, видимо нет(
Инагентом можно сделать любого человека или компанию в два клика, задонатив ему с зарубежного акка $1 и принеся в суд выписку
Читаю медузу почти ежедневно. Статус, да хоть "террористической организацией" путин-ссуд признает, от этого доверять изданию и профессионализму журналистам я не перестану.
Рекламодатели то же "все всё понимают", врят ли аудитория медузы сильно снизится после лого ИА.
Да к тому же это был вопрос времени, сейчас статус ин.агент почти как признание в профессионализме стал.
почитываю иногда, но чтобы ежедневно... это ж сколько силы воли нужно иметь, чтобы ЕЖЕДНЕВНО читать их высокопрофессиональное нытьё и бесконечные жалобы! уважуха, бро
высокопрофессиональное нытьё и бесконечные жалобы
Весь VC в 4 словах, я бы так не смог
Пиндоские наймиты должны быть все заклеймены. А то слишком много переживающих за Россию "независимых сми" развелось.
Это очень печально. Я не люблю «Медузу», мне не нравятся её крайне левые взгляды, не нравятся желтушные заголовки с засунутым в них мнением редакции, много чего не нравится в «Медузе»! Но она и не обязана нравиться всем, на разнообразии точек зрения строится здоровое медийное поле. А у нас делается всё чтобы вернуться в неславные времена ЦК КПСС и единственно верной линии партии.
Так ее же никто не запретил вроде...
Психический рубин
Статус иноагента настолько усложняет жизнь, что до самозакрытия может быть очень не далеко.
Можно на завод идти работать. Соцпакет, стабильная зарплата, за вредность молоко может быть, оплата за ночные смены, страховка дмс, и главное — никакой политики. Готовый план действий.
по количеству плюсов и минусов в этом комменте сразу понятно, кто наш человек (понял сарказм) и кто залетный эмигрант (принял за чистую монету и влепил минус)
А мне тогда зачем минус?))))
Ути, за русофобию, фейки и повесточки теперь нельзя так легко получать баблишко, какая печалька. Куда же мамкиным борцунам теперь свои сбережения со школьных обедов нести.
Лол, как будто не понятно что скоро все будут либо продвигать пропаганду, либо пойдут по статье экстремизма. Уйти с трехколорного концлагеря придётся, и жить на пожертвования через битки. Или кто-то видит другой вариант?
это бизнес, чувак
они сами сделали на этом акцент
не свобода слова, не правда-матка, а бизнес
в остальном ты прав
да ладно, чего они ноют
найдут себе спонсора в лице какого-нибудь... Дурова какого-нибудь
и все у них будет чики-пуки и в шоколаде, пармезаном будут кормить внутривенно, шарли гебдо удавится от зависти
«Медуза» отмечает, что статус иноагента лишает «возможности полноценно заниматься журналистикой» и «уничтожает бизнес»
Так журналистика или бизнес?
независимая ))))))) более чем зависимая, чувак, причем от бабла
это бизнес, о чем они прямо говорят
они отрабатывают бабло рекламодателей и своей аудитории, которая запала на подобный контент
готов спорить, что их доходы в ближайшей перспективе значительно вырастут, несмотря на иноагента - они на хайпе, народ готов башлять
Термин "иноагент" теперь будет цениться как определённый знак качества в СМИ. Как символ независимости.
@Vladislav Tsyplukhin , если Цукерберг-таки позвонит, всру тоже запишут в иноагенты?
Кто тут в JS умеет?
Надо сделать экстеншен для хрома, который будет эту плашку скрывать на клиенте.
Вот что с мобильным приложением делать не оч понятно. Неофициальный клиент выпускать?
Первый пункт совершенно надуманный. Никого из рекламодателей такие приписки не побеспокоят, главное работает реклама или нет.
Третий пункт совершенно нормальный. Именно для этого придуман статус иноагента, именно для этого навешивают метку иноагента в демократических странах, на тех кто работает за иностранные средства, в том числе и за российские.
В какой-то степени обосновано беспокойство только по пункту 2. Но скорее не в том смысле что неправильно требовать от авторов "быть прозрачными в части доходов", а в том что возникает вопрос "а почему я первый, а остальные пока что нет?".
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