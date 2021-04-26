Медиа
Таня Боброва

«Медуза» рассказала, чем изданию грозит статус иноагента: уход рекламодателей и потеря источников Статьи редакции

Пока издание не знает, как быть дальше.

23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов. Этот статус означает для издания три угрозы, рассказал главный редактор Иван Колпаков.

  • Уход рекламодателей. По закону «Медуза» обязана маркировать все свои материалы, сообщая об иноагентском статусе, в том числе страницы с рекламой. «Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с “Медузой” это означает смерть издания», — сообщило издание.
  • Авторы издания могут получить статус иноагентов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Организовать давление на репортеров теперь просто как никогда, указывает издание.
  • «Признав нас иностранными агентами, власти пытаются внушить нашим собеседникам, что мы — враги государства, и даже давать комментарии “Медузе” опасно», — пишет издание. Это грозит потерей источников и экспертов.

«Медуза» отмечает, что статус иноагента лишает «возможности полноценно заниматься журналистикой» и «уничтожает бизнес». Пока у компании нет плана, как действовать дальше.

Впервые за нашу историю у нас нет четкого плана действий. Нет ни простых, ни сложных схем, которые позволят нам справиться одновременно со всеми вызовами, возникшими из-за признания «Медузы» иностранным агентом. Мы действительно не знаем, что делать дальше.

Конечно, мы продолжим искать выход. Конечно, всем хочется чуда. Мы постараемся, но обещать не можем.

Иван Колпаков
главред «Медузы»

#новость #медуза

4180 просмотров
126 126 комментариев
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126 комментариев
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Mikhail Goncharov

–51

Меня информация о том, что они иноагенты смущать не будет. Знать откуда "ноги" растут однозначно нужно. Ребята ангажированы и подогреты. Непонятно их удивление.

Ответить

Aleksey Murashko

Mikhail
66

Теперь все кто против царя и его бояр это агенты, а журнашлюзи уже по тв призывают топить в мойке не согласных, че норм..

Ответить

Ware Wow

Aleksey
2

Медузу читаю как основной источник. РБК и Медуза.
Но то, что они ангажированы в обратную сторону вроде очевидно.
 
Дождь, Медуза, контент определенного типа, оппозиционность бросается в глаза. В качестве противовеса вполне нормально, но отрицать однобокость я бы не стал.

РБК к примеру более сбалансирован.

Ответить

Александр Якунин

Ware
0

Дождь вообще жесть, как они вакцину разносились, типо от всех вакцин дохнут от этой не дохнут, значит гавно и пропал не афишируют и крематории не успевают, жесть конечно, там не однобокость там стена говна

Ответить

Виктор Садовский

Mikhail
41

Михаил, это вы подогреты. Например ваша клетчатая рубашка очень напоминает границы штатов Америки, которые тоже похожи на клетку. Бред? Вот и статус ин.агента тоже бред

Ответить

Евгений Трифонов

Виктор
26

Можно даже менее бредово. Уверен, что в «Теремке» неоднократно ели блины туристы из стран НАТО, следовательно, Михаил получал от них деньги. Когда «Теремок» начнёт крупно уведомлять об этом на вывесках?

Ответить

Виталий Воробьев

Евгений
0

Не пишите тут такое, а то еще какой-нибудь депутат прочтет.

Ответить

Николай Истомин

Mikhail
20

Подогреты нашими лучами поддержки ))

Ответить

Денис Демидов

Mikhail
13

Власть потеряла легитимность недореферендумом надругавшись над конституцией, если раньше они всеми правдами и неправдами пытались доказать, что они законны, то теперь этого нет. Если они кого-то называют врагом, значит этот кто-то с большой вероятностью друг большинству населения. 
Они затеяли для себя опасную игру, лейбл "иностранный агент" может стать позитивным для населения, по крайней мере для думающего.

Ответить

greg chudnoff

Денис
9

все население - думающее
только многие думают не так, как ты
и не так, как я
собственно, каждый думает в меру своей испорченности
и только совсем испорченные считают, что только те, кто думает так, как они - действительно думающие

Ответить

Perikl Samoss

greg
2

Боюсь что слишком сложно получилось у вас, не все смогут в достаточной степени обдумать, чтоб понять )))

Ответить

greg chudnoff

Perikl
0

да все всё поняли, расслабься

Ответить

Perikl Samoss

greg
0

Вашему оптимизму можно позавидовать )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

Денис, ждёт нас следующий год тяжёлый или не ждёт?

Ответить

greg chudnoff

Sergei
–1

дениска, ну-ка кофеек на блюдечко

Ответить

Sergei Timofeyev

greg
0

Он видит ситуацию иначе, у меня есть подозрение, что в связи с кризисом сейчас и строительство встанет. ИЖС уже 1,5 раза подросло.

Ответить

greg chudnoff

Sergei
0

строительство встанет последним в стране

Ответить

Sergei Timofeyev

greg
0

ИЖС пока ещё живёт, но всё ближе к инфаркту. У людей нет столько денег за дом.

Ответить

greg

Sergei
0

тебя это удивит, но у людей дохрена денег
квартиры в новостройках по разумным ценам расхватывают, как горячие пирожки

Ответить

Sergei

greg
1

В кредит. Пушто завтра дороже.

Ответить

greg

Sergei
0

да хоть и в кредит, не пофик ли

Ответить

Sergei

greg
0

Не по фиг. Вы знаете, что снижение ставки ипотеке привело к повышению ежемесячного платежа?

Ответить

Perikl

Sergei
0

О!, а какова механика? 

Ответить

Sergei

Perikl
0

Ничего, что квартиры подорожали разом на 10-15%? :)

Ответить

Perikl

Sergei
0

Погодите, увеличение стоимости жилья не связано с условиями кредита, безусловно, при покупке аналогичного объекта кредит будет дороже, потому как сумма больше, а вот при сохранении неизменным суммы кредита платеж будет меньше. Ваша привязка ращмера платежа к стоимости жилья так же нелогична, как лупить бабушек в очереди в поликлинику, за то что болеть посмели и вам к врачу попасть мешают )))

Ответить

Sergei

Perikl
0

Вы думаете, что там где-то дураки сидят? Я вас разочарую. 

Ответить

Perikl

Sergei
0

Не знаю за кто там сидит "Там", но дураков много и здесь)))

Ответить

Sergei

Perikl
0

Мы среди них (с)

Ответить

3216q114

Денис
0

Денис ты же вроде в сознательном возрасте был когда одна конституция вдруг стала не конституцией и написали новую. Из таких соображений  что кто что-то поменял у них и не было легитимности. А сколько конституций было за последние 100лет, все ли менялись по конституции чтобы легитимность соблюсти ?

Ответить

Комментарий удален

Канищев Максим

Денис
–9

Либерастам будет понятно где новости от их любимых хозяев

Ответить

Сергей Морозов

Mikhail
10

Раз вы считаете, что это нормально. Желаю вашего бизнесу, чтобы по нему тоже прошелся каток такой рашан "справедливости"

Ответить

Эдуард Гладышев

Сергей
3

А какой у него бизнес? Чтобы знать что обходить стороной...
UPD. Вижу ниже, Теремок. Никогда не ел там, но почему-то в голове отложилось, что туда ходить не стоит. Видимо не зря отложилось🙂

Ответить

John Smith

Эдуард
1

Теремок

Ответить

Комментарий удален

Мурад Муртазалиев

Mikhail
7

Будет забавно, если теремок объявят иностранным агентом 😂

Ответить

Mikhail Komarov

Мурад
0

Или Яндекс

Ответить

Кирилл Мельников

Mikhail
2

А разве они удивлены? Было бы странно удивляться этому, учитывая что у ты в Латвии осел))

Ответить

Vitaly

Кирилл
3

Голунов вот красава не осел да, и если бы не широкая общественность чалился бы за чью-то палочку.

Ответить

Кирилл Мельников

Vitaly
0

Ну, не все осели в Латвии, Голунов в том числе. Глав ред вроде в Латвии и главный офис тоже в Латвии.

Ответить

Комментарий удален

Павел Малышкин

Mikhail
–4

Ребятки на публику работают, никакого удивления нет. Какие рекламодатели, я вас умоляю. Все давно отработано.

Ответить

Evgeny Boyko

Mikhail
0

Ебать, да у вас ~все лицо в кубиках~ официальная страница на всру!

Ответить

Evgeny Boyko

Mikhail
0

Сообщение удалено

Ответить

Alexander Belikov

36

В российских реалиях, как ни парадоксально, так называемый статус "иноагента" означает знак качества...

Ответить

Кирилл Мельников

Alexander
1

*человек змея*

Ответить

Vitaly

Alexander
0

А главное это означает прекращение деятельности в большинстве случаев.

Ответить

Alexander Belikov

Vitaly
1

Нуу, Левада-Центр и Радио Свобода не прекращали свою деятельность, хотя уже "иноагенты" не первый год.

Ответить

Vitaly

Alexand…
2

Ну свобода слишком крупная и финансируется штатами, а вот мелким или кто от российского финансирования зависит труба.

Ответить

Steve Evets

Alexander
0

Согласен, про знак качества.
Кста, спасибо им большое, что хоть отличительный критерий для СМИ сделали -  заслуживает доверия, или помойка 

Ответить

lakoros

Alexander
0

А в остальных странах нужно верить центральной пропаганде?

Ответить

And Ron

Alexander
0

Ну да, означает, что пришли к успеху. Дальше дороги нет.

Ответить

Serj Koss

Alexander
0

Вам я смотрю на сортах говна знака качества только не хватало

Ответить

Николай Янкин

–27

Есть один способ - перестаньте быть иностранными агентами, зачем вы ими становились, если знали что вам могут присвоить такой статус?

Ответить

Александр Фаст

Николай
37

Есть один способ — перестаньте быть жертвой убийства. Зачем вы ими становились, если знали, что вам могут присвоить такой статус?

Ответить

Марк Климов

Николай
21
Ответить

Илья Тюменцев

Николай
1

"Если вы грустите - не грустите" (С)

Ответить

greg chudnoff

Илья
1

если ты бедный - просто заработай денег!

Ответить

Виталий Воробьев

greg
0

Хорошая мотивация

Ответить

greg chudnoff

Виталий
0

ну ты чё, из деревни что ли
не видел этот мем про "just buy a house"?

Ответить

Виталий Воробьев

greg
1

Я из деревни, да.

Ответить

Aleksey Murashko

12

Чето мало троллей царя подъехало

Ответить

Люц Шнайдер

Aleksey
10

Зато либерахи все тут 

Ответить

Никита Корниенко

Люц
0
Ответить

greg chudnoff

Люц
0

ща понесется )

Ответить

Bulat Muginov

15

Принимаются законы, в которых нет четкого определения тех или иных понятий. Можно убирать и полностью парализовывать всех неугодных субъектов. Все работает в одну сторону, правосудия как такого никогда не было. А данный статус в наших реалиях лишь подтверждает знак качества.

Ответить

Sergei Timofeyev

Bulat
–7

Так всегда было и не только у нас.

Ответить

Bulat Muginov

Sergei
1

В российских реалиях эта практика начала набирать обороты после 2012 года

Ответить

Sergei Timofeyev

Bulat
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(2010)

Где-то в это время.

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Ответить

Кирилл Мельников

Bulat
0

Почему именно после 2012?

Ответить

Bulat Muginov

Кирилл
0

Многие изменения в законодательстве начались в начале 3 срока действующего президента

Ответить

Кирилл Мельников

Bulat
0

Понял, спасибо. 

Ответить

Максим Горький

–12

А они что - не иноагент ? О как.

Ответить

Steve Evets

Максим
4

а ты что, не умер в 36-м году ? О как.

Ответить

Максим Горький

Steve
–7

Мне еще рано - хочу поссать на твою могилу.

Ответить

Steve Evets

Максим
–2

остроумно, да. Но пока похоже твой мозг еще на уровне "пососать", а значит писаешь ты в памперсы. Вот хотя бы в руки сможешь взять - тогда начинай мечтать об этом

Ответить

greg chudnoff

Steve
0

да вы оба... нуждаетесь в памперсах )

Ответить

Максим Горький

Steve
–1

сходи к Ходору за рубликом, купи чупа-чупс.

Ответить

Julian Russinhoff

Максим
0

Горький пробил очередное дно.

Ответить

Mr. Z

6

 - Авторы издания могут получить статус иноагентов — в этом случае они так же должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Организовать давление на репортеров теперь просто как никогда, указывает издание. -

А какая связь? В чем давление от отчета о доходах в Минюст? Не понимаю.

Ответить

Vitaly

Mr.
0

За ошибки в отчёте положено наказание, а их найти при желании всегда можно.

Ответить

Mr. Z

Vitaly
2

Ну, тогда на любого, кто платит налоги можно давить на уровне справки 2НДФЛ, любого перевода на карту или на счет... 

Ответить

John Smith

Mr.
3

Можно, но пока не нужно

Ответить

Yuriy Smirnov

2

Переходите на платную подписку. Я буду платить. Думаю что других вариантов нет ни у вас ни у нас. Нам необходим источник информации который объективен.

Ответить

greg chudnoff

Yuriy
2

не так уж он и объективен, если честно
просто это другой взгляд на события

Ответить

Игорь

1

Ой да все, кто не поддерживает плешивый режим инагенты. Давайте так уж. На выборах оставил свой голос за других, все ты инагент. Дебилизм. Когда уже рухнет этот поганый режим. 

Ответить

Pavel B

Игорь
–3

Этот режим упадёт ровно тогда, когда мы увидим на реальных европейских судах всех коррумпированных мразей - меркель, берлускони, макрона и тп. Это будет знаком борьбы с коррупцией. А с поддержкой Англии и ЕС, Гэбня будет править вечно.

Ответить

greg chudnoff

Pavel
4

санитара в палату! у поцыента приступ

Ответить

Sergei Timofeyev

Игорь
0

Где получить такую ачивку?

Ответить

AnlimiT

2

Попахивает, что кто-то в Медузе насолил из правительства. Нет дыма без огня

Ответить

Sergei Timofeyev

AnlimiT
1

Что на этот счёт скажет Дмитрий Песков?

Ответить

Даниил

Sergei
4

Песков о признании "Медузы" иноагентом: судом принято законное решение

Ответить

Sergei Timofeyev

Даниил
2

Я всё больше впадаю в рекурсию

Ответить

irmr

Даниил
0

Это не прерогатива Кремля комментировать законные решения независимого суда.

Ответить

Женя Гагарин

AnlimiT
2

Похоже на заметку Медведева о его тупости цитирования китайских мыслителей

Ответить

Alex Belousov

AnlimiT
0

Зачищают инфополе перед выборами

Ответить

greg chudnoff

Alex
0

какими выборами?

Ответить

Steve Evets

greg
1

 какими выборами?

слушай, ты правда такой недалёкий? Я думал, прикидываешься, но судя по таким вопросам - увы, видимо нет(

Ответить

greg chudnoff

Steve
–1

кто здесь? кто это говорит?

Ответить

geovo

2

Инагентом можно сделать любого человека или компанию в два клика, задонатив ему с зарубежного акка $1 и принеся в суд выписку

Ответить

Mr. Z

geovo
1

Любой донат можно вернуть или на депозит нотариусу зачислить, кстати, если он анонимный. Главное, до суда :)

Ну, и тот, кто получил донат должен политической деятельностью заниматься. 

Ответить

Vitaly

geovo
0

Почти все блогеры на донате.

Ответить

Example

geovo
0

Именно по этой причине перестал переводить теще деньги из одного враждебного государства. 
То хоть пару сотен баксов ежемесячно вливал в экономику, теперь все.
А политическая деятельность? Неправильный лайк в ОК или ВК и все, политический деятель готов. 

Ответить

greg chudnoff

Example
0

ловите иноагента!

Ответить

Alex

1

Читаю медузу почти ежедневно. Статус, да хоть "террористической организацией" путин-ссуд признает, от этого доверять изданию и профессионализму журналистам я не перестану.
Рекламодатели то же "все всё понимают", врят ли аудитория медузы сильно снизится после лого ИА.
Да к тому же это был вопрос времени, сейчас статус ин.агент почти как признание в профессионализме стал.

Ответить

greg chudnoff

Alex
2

почитываю иногда, но чтобы ежедневно... это ж сколько силы воли нужно иметь, чтобы ЕЖЕДНЕВНО читать их высокопрофессиональное нытьё и бесконечные жалобы! уважуха, бро

Ответить

Тарас Мукин

greg
1

высокопрофессиональное нытьё и бесконечные жалобы

Весь VC в 4 словах, я бы так не смог

Ответить

greg chudnoff

Тарас
0

а ты попробуй ))

Ответить

Канищев Максим

–5

Пиндоские наймиты должны быть все заклеймены. А то слишком много переживающих за Россию "независимых сми" развелось.

Ответить

greg chudnoff

Канищев
0

жарь, максим! руби правду матку!!! дадим отпор наймитам!!!!!

Ответить

Психический рубин

1

Это очень печально. Я не люблю «Медузу», мне не нравятся её крайне левые взгляды, не нравятся желтушные заголовки с засунутым в них мнением редакции, много чего не нравится в «Медузе»! Но она и не обязана нравиться всем, на разнообразии точек зрения строится здоровое медийное поле. А у нас делается всё чтобы вернуться в неславные времена ЦК КПСС и единственно верной линии партии.

Ответить

Mr. Z

Психический
1

Так ее же никто не запретил вроде...

Ответить

Психический рубин

Mr.
0

Статус иноагента настолько усложняет жизнь, что до самозакрытия может быть очень не далеко.

Ответить

Александр Семёнов

–6

Можно на завод идти работать. Соцпакет, стабильная зарплата, за вредность молоко может быть, оплата за ночные смены, страховка дмс, и главное — никакой политики. Готовый план действий.

Ответить

greg chudnoff

Александр
0

по количеству плюсов и минусов в этом комменте сразу понятно, кто наш человек (понял сарказм) и кто залетный эмигрант (принял за чистую монету и влепил минус)

Ответить

Никита Корниенко

greg
–1

А мне тогда зачем минус?))))

Ответить

greg chudnoff

Никита
0

шоб було

Ответить

Никита Корниенко

Александр
–1

Чел вы...

Ответить

Serj Koss

1

Ути, за русофобию, фейки и повесточки теперь нельзя так легко получать баблишко, какая печалька. Куда же мамкиным борцунам теперь свои сбережения со школьных обедов нести.

Ответить

Pavel B

0

Лол, как будто не понятно что скоро все будут либо продвигать пропаганду, либо пойдут по статье экстремизма. Уйти с трехколорного концлагеря придётся, и жить на пожертвования через битки. Или кто-то видит другой вариант?

Ответить

greg chudnoff

Pavel
–1

это бизнес, чувак
они сами сделали на этом акцент
не свобода слова, не правда-матка, а бизнес
в остальном ты прав

Ответить

greg chudnoff

–3

да ладно, чего они ноют
найдут себе спонсора в лице какого-нибудь... Дурова какого-нибудь
и все у них будет чики-пуки и в шоколаде, пармезаном будут кормить внутривенно, шарли гебдо удавится от зависти

Ответить

Alexey Akimychev

0

«Медуза» отмечает, что статус иноагента лишает «возможности полноценно заниматься журналистикой» и «уничтожает бизнес»

Так журналистика или бизнес? 

Ответить

Alex

Alexey
0

Независимая журналистика, из бюджета не дотируется, это не пропаганда-тв, поэтому это ещё и да, бизнес!

Ответить

greg chudnoff

Alex
0

независимая ))))))) более чем зависимая, чувак, причем от бабла
это бизнес, о чем они прямо говорят
они отрабатывают бабло рекламодателей и своей аудитории, которая запала на подобный контент
готов спорить, что их доходы в ближайшей перспективе значительно вырастут, несмотря на иноагента - они на хайпе, народ готов башлять

Ответить

Матвей Яблочкин

0

Термин "иноагент" теперь будет цениться как определённый знак качества в СМИ. Как символ независимости.

Ответить

Evgeny Boyko

0

@Vladislav Tsyplukhin , если Цукерберг-таки позвонит, всру тоже запишут в иноагенты?

Ответить

Roma Schreibikus

0

Кто тут в JS умеет?
Надо сделать экстеншен для хрома, который будет эту плашку скрывать на клиенте.
Вот что с мобильным приложением делать не оч понятно. Неофициальный клиент выпускать?

Ответить

Serge Kharkov

0

Первый пункт совершенно надуманный. Никого из рекламодателей такие приписки не побеспокоят, главное работает реклама или нет.

Третий пункт совершенно нормальный. Именно для этого придуман статус иноагента, именно для этого навешивают метку иноагента в демократических странах, на тех кто работает за иностранные средства, в том числе и за российские.

В какой-то степени обосновано беспокойство только по пункту 2. Но скорее не в том смысле что неправильно требовать от авторов "быть прозрачными в части доходов", а в том что возникает вопрос "а почему я первый, а остальные пока что нет?".

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