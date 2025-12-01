Популярное
Полина Лааксо
Медиа

«Спортс» запустило персонализированные ленты и пилотную программу монетизации для авторов «Трибуны»

Для них же добавили кросспостинг из Telegram.

Источник: «Спортс»
  • В новый раздел «Моя лента» попадают персонализированные рекомендации — новости, редакционный контент и публикации блогов из «Трибуны». Повторяющиеся посты можно скрывать, а нежелательные темы — блокировать, рассказали в издании.
  • Авторы «Трибуны» теперь могут подключиться к программе монетизации. «Спортс» будет делиться частью рекламной выручки за просмотры их публикаций. Процент зависит от охватов.
  • Но, чтобы подключиться, нужно отвечать требованиям: суммарно не меньше 5000 просмотров у публикаций за последние 30 дней или 10 тысяч за год, а также отсутствие нарушений правил сайта.
  • Дублировать посты из Telegram в свой блог на «Спортс» можно через бота — для этого нужно переслать ему необходимый пост. Единственное условие: Telegram-канал должен быть публичным.
  • В 2024 году Sports.ru провело ребрендинг: сменило логотип, выбрало фирменный цвет и переименовалось в «Спортс».
  • В августе 2025 года издание запустило свою видеоплатформу — для прямых трансляций, партнёрских роликов и оригинального контента.

