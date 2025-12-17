Warner Bros. Discovery отклонила «недружественное» предложение Paramount о покупке компании за $108 млрд

Она считает сделку «рискованной», а слияние с Netflix — «надёжным». Источник: Deadline8 декабря 2025 года Paramount заявила, что готова купить всю сеть Warner Bros. Discovery (WBD), включая CNN, TBS, HGTV и стриминговый сервис HBO Max, по $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров.Сделку были готовы поддержать семья основателя Oracle Лари Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount) и фонд RedBird Capital, говорила компания.17 декабря WBD заявила, что компания отклонила предложение. По её словам, Paramount «вводила в заблуждение» акционеров — так как Эллисон никогда не обещал поддерживать сделку. Кроме того, заявка Paramount на сделку «сопряжена с рисками». Поэтому WBD выбирает «более надёжное» предложение Netflix.Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery 5 декабря 2025 года. Cумма сделки с учётом долга составит $82,7 млрд. Её планируют закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.Если сделку закроют, Netflix получит студии Warner Bros., стриминговые платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Однако процесс одобрения регуляторами может затянуться, а в киноиндустрии опасаются новой волны увольнений в Голливуде и сокращения кинопроката.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что сделка «может стать проблемой», поскольку она приведёт к получению гигантом потокового вещания большой доли рынка. Он добавил, что будет лично вовлечён в принятие решения по ней.Таня БоброваМедиа7 декУвидели возможность и решили действовать быстро: как готовилась сделка Netflix по покупке Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд Предложение стримингового сервиса оказалось единственным, которое можно «сразу подписать», говорят источники FT и Reuters.#новости #warnerbrosdiscovery #paramount