Евгения Евсеева
Медиа

Warner Bros. Discovery отклонила «недружественное» предложение Paramount о покупке компании за $108 млрд

Она считает сделку «рискованной», а слияние с Netflix — «надёжным».

Источник: Deadline
Источник: Deadline
  • 8 декабря 2025 года Paramount заявила, что готова купить всю сеть Warner Bros. Discovery (WBD), включая CNN, TBS, HGTV и стриминговый сервис HBO Max, по $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров.
  • Сделку были готовы поддержать семья основателя Oracle Лари Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount) и фонд RedBird Capital, говорила компания.
  • 17 декабря WBD заявила, что компания отклонила предложение. По её словам, Paramount «вводила в заблуждение» акционеров — так как Эллисон никогда не обещал поддерживать сделку. Кроме того, заявка Paramount на сделку «сопряжена с рисками». Поэтому WBD выбирает «более надёжное» предложение Netflix.
  • Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery 5 декабря 2025 года. Cумма сделки с учётом долга составит $82,7 млрд. Её планируют закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.
  • Если сделку закроют, Netflix получит студии Warner Bros., стриминговые платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Однако процесс одобрения регуляторами может затянуться, а в киноиндустрии опасаются новой волны увольнений в Голливуде и сокращения кинопроката.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что сделка «может стать проблемой», поскольку она приведёт к получению гигантом потокового вещания большой доли рынка. Он добавил, что будет лично вовлечён в принятие решения по ней.
Таня Боброва
Медиа
Увидели возможность и решили действовать быстро: как готовилась сделка Netflix по покупке Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд

Предложение стримингового сервиса оказалось единственным, которое можно «сразу подписать», говорят источники FT и Reuters.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fabout.netflix.com%2Fen%2Fnews%2Fnetflix-to-open-new-engineering-hub-in-poland&postId=2636960" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Netflix </a>

